Antes de ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica de Barranquilla, Martín Oliveros del Villar grabó un video que se convirtió en su despedida. El triste mensaje que dejó un servidor público antes de morir de coronavirus.

"Esto no es fácil, esto no es un dolor cualquiera, es una asfixia que acaba con la vida y tú no sabes de dónde te sale el sufrimiento", dijo el hombre con evidente fatiga.

Oliveros del Villar era abogado y se desempeñaba como secretario administrativo y financiero de la Alcaldía de El Banco, Magdalena. De acuerdo con su amigo Víctor Rangel, entrevistado por el portal Seguimiento.co, adquirió el virus cuando hacía campañas de conciencia ciudadana durante la pandemia.

"(…) era muy correcto y murió impunemente con ese maldito virus, se contagió haciéndole entender a la gente que tenía que cuidarse y la gente no se cuida, y hoy muere él", dijo Rangel.

El secretario administrativo tenía 52 años y dejó tres hijas. Una de ellas está en la universidad y las otras aún estudian el bachillerato.

"Quiero invitarlos a que se cuiden"

En el video hizo un llamado a sus familiares y amigos para que se protegieran del virus: "Quiero dar este testimonio, invitarlos a que se cuiden. El que inventó esta pandemia la hizo para acabar con la vida. Uno no sabe dónde le duele, pero siente que la vida se le va", dijo Oliveros del Villar.

Y añadió que "Hay que luchar, pedirle mucho a Dios para que todo salga bien. (…) Tengo fe en Dios de que voy a salir adelante. (…) Anoche pasé bien, en la mañana me agité, hoy estaba afuera en el patio tomando aire, estoy haciéndome el tratamiento juicioso".

Para despedir al funcionario, la Alcaldía de El Banco publicó un mensaje de condolencias. "En esta lluviosa y triste tarde despedimos a nuestro compañero, el abogado penalista Martín Oliveros del Villar, quien en vida tuvo a su cargo la oficina administrativa y financiera del municipio, en donde se destacó por sus valores humanistas, de gran compañerismo y entregado a su trabajo bajo principios de honestidad y responsabilidad", publicó la entidad.

Hasta el lunes 3 de agosto, Atlántico acumulaba 23.558 casos de coronavirus según el informe del Instituto Nacional de Salud. Por su parte, Magdalena alcanzó los 2.344 contagios.

