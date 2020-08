¿Cómo va la reapertura de las playas para trotar y caminar en el Caribe?

Que la Alcaldía de Cartagena haya reabierto las playas para trotar y caminar, se ha convertido en una oportunidad para Juan Pablo Casas y su perro Sparky, en medio del periodo de aislamiento en la pandemia.

“Muchos no cumplen las normas y estar en casa viendo el mar por la ventana es muy frustrante. Comprendemos que no deben hacerse tumultos y por eso no podemos nadar, solo hacer deporte, pero unos pocos le hacen caso a las autoridades”, dijo Casas a PUBLIMETRO, vecino del barrio Castillogrande.

Esta medida comenzó a regir desde hace varias semanas. La administración distrital habilitó los 12.03 kilómetros de playa que hay en la zona urbana de Cartagena.

“Da tristeza ver todas las personas que viven del turismo en Cartagena, pero en la ciudad también se ha sentido la pandemia por los fallecidos y otros además se están muriendo porque no pueden aguantar más sin trabajar”, lamentó Casas.

El alcalde Distrital, William Dau oficializó la decisión mediante decreto 0737 del 15 de julio pasado. “Ni para bañarse ni para broncearse”, advirtió el mandatario.

La capital de Bolívar fue primera ciudad en la región en autorizar esta medida sobre la reapertura.

“Se va a permitir caminar y trotar en la playa, no se pueden bañar en el mar, pero sí caminar o trotar como un paseo peatonal, no para que se queden a asolearse, a acostarse, a practicar deportes, nada de eso. Vamos a dar ejemplo”, declaró el mandatario distrital.

El secretario de Planeación, Guillermo Ávila, especificó que se podrá hacer uso de este espacio a orillas de las playas en el horario entre 5 a.m. a 8 a.m. y de 4 p.m. a 6 p.m.

Una de las razones que llevaron a la Alcaldía de Cartagena a adoptar la apertura son los pocos espacios para las prácticas deportivas que hay en la ciudad.

Los ciudadanos podrán hacer uso de este espacio con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, y guardar el distanciamiento social, entre otros.

El secretario del Interior Distrital, David Múnera, anunció por su parte que la Policía Metropolitana será la encargada de verificar el cumplimiento de la norma.

En Santa Marta

Patrullar las playas en el Caribe para no permitir aglomeraciones es un operativo que ha preocupado a varias entidades en cada departamento.

Tan solo en el mes de julio la Alcaldía de Santa Marta ha impuesto 125 comparendos por las violaciones de los ciudadanos al cierre de playas.

La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través del Instituto Distrital de Turismo (Indetur), en trabajo articulado con Policía de Turismo y Armada Nacional realizan los controles de las playas de esta capital para garantizar que se cumplan los decretos No. 749 del 28 de mayo de 2020 del Gobierno Nacional y el Decreto Distrital 153 del 1 junio de 2020 declaran la calamidad pública generada por el Covid-19.

Esta capital mantiene sus playas cerradas al turismo y al deporte. El Instituto Distrital de Turismo –Indetur-, instaló la mesa técnica para preparar el protocolo de bioseguridad para la reactivación del turismo, con un primer plan piloto en El Rodadero, que aún no tiene una fecha estipulada para dar inicio. También se trabaja en una app para el control de aforo y registro epidemiológico para el ingreso a playas.

El pasado fin de semana vez fueron sorprendidos ciudadanos en el sector de Inca Inca, donde se encontró una familia recreándose y disfrutando de la playa a pesar de la pandemia del Covid 19.

En el Atlántico

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, anunció un plan de reordenamiento de playas que incluye adecuación de infraestructura, protección del ecosistema y capacitación en normas de bioseguridad.

En una visita realizada al municipio de Puerto Colombia, donde iniciará dicho plan, Noguera socializó los detalles de los programas a ejecutar con el alcalde del municipio, Wilman Vargas, representantes de caseteros e integrantes del gabinete departamental y local.

“Cuando volvamos a salir, lo primero que haremos es, sin duda, llenarnos de la paz que transmiten nuestras playas. Es por esto que tenemos que estar preparados para volver a recibir a los turistas, pero de una forma segura. Uno de los programas que se adoptarán será la capacitación de nuestros caseteros, a través de cursos virtuales gratuitos con el Sena, en manipulación de alimentos, bebidas, coctelería, atención al usuario, distanciamiento y normas de bioseguridad”, aseguró la Gobernadora.

Adicionalmente, se realizará una inversión en infraestructura para la adecuación de baños, delimitación de zonas de uso de playa, zona de servicios, kioskos, mesas, garitas salvavidas y pasarelas para el desplazamiento de bañistas.

Las cifras

12.03 kilómetros de playa fueron habilitadas para el deporte en la zona urbana de Cartagena.

125 comparendos se han impuesto en Santa Marta durante el mes de julio en las playas.

Horario para el uso de la playa en deportes en Cartagena

El decreto 0737 del 15 de julio de 2020, permite el desarrollo de actividades físicas y de ejercicios individuales al aire libre de personas en el rango de edad de 18 a 69 años, por un periodo máximo de 2 horas, entre las 5:00 a.m., y las 8.00 a.m., y de 4:00 a 6:00 p.m.

Los niños y niñas entre los 2 y 5 años podrán realizar actividad física y ejercicio al aire libre los días lunes, miércoles y viernes, por un periodo de media hora, entre las 3:00 p.m. y 5:00 p.m.

Los niños, niñas mayores de 6 años y adolescentes menores de 18 años podrán salir a realizar actividad física y ejercicio al aire libre los días lunes, miércoles y viernes, por un periodo de una hora, entre las 3:00 p.m., y 5:00 p.m.

Los adultos mayores de 70 años podrán hacer actividad física los días martes, jueves y sábado por espacio de una hora, entre las 5:00 a.m. y 8:00 a.m.