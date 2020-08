Ya hay fecha: Empresa Metro de Bogotá anunció cuándo inician las obras

Antes de que empezara la pandemia, en el país ya se encontraban trabajadores del continente asiático de cara al inicio de la megaobra. ¿Cuándo inician las obras del metro de Bogotá?

Dada la coyuntura mundial, aspectos del proyecto, como la llegada del resto de trabajadores sufrió retrasos. No obstante, el primer grupo ya viajó a la capital.

“El inicio de las obras del metro ha sufrido atrasos por cuenta de la pandemia; tanto en la llegada de los chinos, que serán los encargados de la construcción, como nosotros en la empresa, nos afectamos, pero todos hemos podido avanzar”, Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Según lo estipulado, en los próximos meses llegarán alrededor de 20 ingenieros para dar paso a la construcción de la primera línea del metro. Los primeros trabajadores arribaron ayer, en un vuelo especial.

“Ellos (chinos) han venido avanzando en varias actividades, en traer recursos al país porque tienen que financiar parte de las obras y en estos días está llegando a Colombia un grupo de ingenieros especialistas que serán los encargados de coordinar y dirigir las obras, que comienzan en octubre”, puntualizó.

Según contó, es un vuelo especial que viene de Pekín a Bogotá. Avianca programó el vuelo para el 2 de agosto, aterrizando el 3 (ayer): “gracias a la colaboración del Gobierno Nacional, ya están listos los vuelos para que lleguen estos ingenieros, que vienen de China y de Europa”.

PUBLIMETRO indagó sobre los protocolos para la llegada al país de los trabajadores. Al respecto, Escobar resaltó que deberán cumplir con las directrices del Gobierno y la Alcaldía. "El equipo de ingenieros de origen chino hacen doble cuarentena, antes de abordar hicieron cuarentena en China y debieron pasar los exámenes para abordar el avión. En Bogotá hacen cuarentena de nuevo y de nuevo hacen pruebas antes de salir a los terrenos del proyecto", dijo.

El lugar en el que pasarán el aislamiento una vez lleguen a la capital aún no se ha confirmado, y la EMB declaró que no tiene no “información al respecto”.

Según el cronograma, el 23 de octubre se firmará la acta de inicio del megaproyecto.