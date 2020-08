¡Al fin! Duque habló de episodio de la "vieja esa"

El pasado 20 de julio, en medio de la celebración del Día de la Independencia y la instalación de las sesiones de Congreso, se dio el incidente de la "vieja esa". Iván Duque habló de episodio de la "vieja esa" con Aída Avella.

El presidente Iván Duque se vio involucrado en un incidente, dado un video que publicó Marta Lucía Ramírez en su cuenta de Twitter, en donde el presidente habló de la senadora Aída Avella como "la vieja esa".

Al respecto, el presidente Duque habló en Blu Radio y aseguró que lo hizo de manera coloquial y no con interés de insultar a la senadora de la oposición.

"Estaba viendo el discurso con compañeros de gabinete, con mi esposa y … ¡coloquialmente! Mire, a veces uno habla con el término y es común uqe uno hable el término "la vieja". Usted está con la doctora María Consuelo Araujo y usted me preguntó sobre ella y le dije"esa vieja es muy pila, muy trabajadora", apuntó.

Aseguró que es una expresión coloquial.

"A veces uno usa esos coloquialismos y yo me atrevoa decirle que cualquiera con el que usted converse, le va a responder en esos términos coloquiales", apuntó.

Sobre la conveniencia de usar esas palabras, aseguró que no sabe si estuvo bien o mal

"Que si debí usar esas palabras, pues no lo sé. Yo no lo hice con sentido ofensivo. Yo no uso malas palabras para referirme a la gente y si la expresión fue ofensiva, pues la retiro, porque lo dije en términos coloquiales", aseguró.

Dijo que hay que dejar de ser "papistas" y que no lo hizo de manera despectiva.

