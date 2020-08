Astronautas del SpaceX regresan a salvo de su vuelo de prueba

La cápsula de SpaceX que traía de vuelta a Tierra a dos astronautas de la NASA aterrizó el domingo en aguas del Golfo de México, poniendo fin a un vuelo de prueba sin precedente para la compañía de Elon Musk.

Es la primera vez en 45 años que astronautas estadounidenses regresan a Tierra con caída en paracaídas sobre el mar, y se hizo con la primera nave espacial fabricada comercialmente.

El regreso allana el camino para el lanzamiento de otra tripulación de SpaceX, probablemente el mes próximo, y para viajes de turismo espacial el año entrante.

Our recovery teams are making sure that there are no poisonous fumes around the capsule, both for the safety of @AstroBehnken and @Astro_Doug and the people recovering them from the water. #LaunchAmerica pic.twitter.com/iUZDb957Kl

— NASA (@NASA) August 2, 2020