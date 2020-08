Arsenal vs. Chelsea | horario y dónde ver en TV la final de la FA Cup: alineaciones, canal y streaming

Termina otro torneo en Inglaterra. Luego de que el Liverpool se hiciera con el título de la Premier League, llegó el momento de la FA Cup. Allí, Arsenal y Chelsea, dos históricos, definirán al campeón. El link para Ver Arsenal vs. Chelsea por la final de la FA Cup 2020 lo encuentra más abajo.

Sin embargo, no será la primera vez que se vean las caras en esta instancia. En la edición 2016/17, ambos equipos chocaron, con final feliz para los gunners dirigidos por el mítico Arsene Wenger tras imponerse por 2 a 1.

La temporada de los dos conjuntos dejó ciertas dudas. Por un lado, los blues finalizaron cuartos con 66 puntos, haciéndose con el último cupo para la Champions League y salvando un poco el año. Caso contrario ocurrió con los hombres de Mikel Arteta, que terminaron octavos. Además, no les alcanzó para torneos internacionales.

El último enfrentamiento entre Arsenal y Chelsea fue el pasado 21 de enero. En aquel entonces, el compromiso culminó 2-2 en el Stamford Bridge con anotaciones de Jorginho y Azpilicueta para los blues y de Martinelli y Bellerín para los gunners.

No obstante, no es momento de pensar en el pasado. Y es que una final es un capítulo totalmente aparte. Por eso, se espera un verdadero partidazo, lleno de intensidad y con unos equipos propositivos.

Día: 1 de agosto

Hora: 11:30 a.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN2 transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el la página oficial de la FA Cup

The Blues booked a place in the #HeadsUpFACupFinal for the 14th time with a deserved victory over Manchester United at Wembley! 👏 pic.twitter.com/Wc097ulV53

Consulte el once titular del Arsenal para enfrentar al Chelsea en el Wembley Stadium

Consulte el once titular del Chelsea para enfrentar al Arsenal en el Wembley Stadium

We know this final simply won't be the same without you, our loyal supporters – so we wanted to get your cup final stories 🏆

We paid a special visit to the Rocastle family to speak to Ryan Rocastle about his first cup final in 2001…

📺 Watch 'My First Cup Final' in full 👇

— 🎗 Arsenal (@Arsenal) July 31, 2020