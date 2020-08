Vehículo de combate del ejército se estrelló destruyendo un edificio militar

View this post on Instagram

Un vehículo de combate, especializado en transporte de tropas, se estrelló contra el depósito de intendencia de la base militar situada en las afuera del municipio de Uribia. Oficialmente el Ejército no ha entregado información sobre el tema, pero se conoció que se trata de un tanque Lav III, conocido como 8×8, dedicado al transporte de tropas de combate, perteneciente a la Futam, el cual habría sufrido una falla mecánica. Fuentes allegadas precisaron que el automotor habría quedado sin frenos, perdiendo el control, chocando contra la estructura de concreto la cual quedó semidestruida. El accidente solo dejó daños materiales, los cuales no han sido cuantificados por las autoridades competentes en la ‘Capital Indígena de Colombia’.