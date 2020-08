Con una carta, denuncian acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional

Una misiva firmada el 14 de mayo por el hoy exmagistrado Carlos Bernal Pulido y dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, da cuenta de unas graves denuncias al interior de la institución.

Así lo reveló Blu Radio, que conoció la carta. El exmagistrado Bernal se basa en un informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), titulado Las capas del techo de cristal: Equidad de género en la Corte Constitucional.

En tres páginas hace comentarios detallados sobre el informe y propone posibles salidas para los casos de acoso sexual y laboral que se presentan en la entidad, en contextos como las fiestas de fin de año y en las labores diarias.

"Los actos de acoso sexual no solo se dan en las fiestas o con las judicantes mujeres. Estos ocurren en el día a día de la Corporación, por ejemplo, hay una persona del área que acosa a una de mis compañeras, yo le he dicho a la víctima que no se deje, que reporte lo que pasa, pero a pesar de que hay un Comité de Convivencia laboral, la gente no confía en ese espacio", escribió el exmagistrado Bernal Pulido.

Una de las solicitudes contundentes está relacionada con los momentos en los que más se presentarían los acosos: "La sala debe replantear el modo de celebración mediante el suministro de alcohol durante un evento institucional", añadió en la misiva.

Por último, sugierió la creación de una instancia "independiente, eficaz e idónea para tratar casos de acoso sexual y laboral. El funcionamiento de dicha instancia, así como sus procedimientos, deben ser ampliamente conocidos por los funcionarios de la Corte, contratistas y judicantes. Asimismo, sus procedimientos deben garantizar la reserva de la información".

El presidente de la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado al respecto.

Denuncian acoso sexual y laboral en la Corte Constitucional

Más noticias de Colombia, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.