En el lapso de una semana el señor Jorge Argemiro Montoya, de 90 años, falleció. La triste historia de un hombre que relata cómo perdió a su padre por mala atención médica.

Mala atención médica

Una tos con flema fue el síntoma con el que le inició la enfermedad al señor Jorge, un síntoma que no está en la lista de los más representativos del contagio por coronavirus. Sin embargo, su estado de salud se deterioraba cada vez más, por lo que fue llevado a un centro asistencial.

"No me quería recibir comida y comenzó con un deterioro notorio. Por eso al otro día lo llevé a urgencias a la clínica Antioquia de Bello. Allí me dijeron que mi papá tenía muy afectados los pulmones (tenía comorbilidad de bronquitis crónica), por lo que hubo que trasladarlo a la sede de Itagüí como un posible caso covid”, le dijo Juan Carlos Montoya a El Tiempo.

Sin embargo, al día siguiente de haber internado al padre en el hospital, lo llamaron para indicarle que le darían el alta. Pero, Juan Carlos no aceptó, atendiendo la recomendación del médico de la EPS.

“A los ocho días, a la medianoche, me lo ‘tiraron’ en la puerta de la casa", dijo. En ese instante el estado de salud del padre estaba muy deteriorado.

En estado crítico

El lunes siguiente lo llevaron a la clínica San Rafael, de Itagüí, allí confirmaron que estaba deshidratado y en estado crítico.

El 15 de julio, dos días después, lo llamaron para decir que su padre había fallecido y que el cuerpo había sido cremado. El dictamen médico decía que la causa de la muerte había sido el coronavirus.

"A mí papá no lo mató la COVID, tampoco la clínica San Rafael, porque allá lo trataron muy bien. Si lo hubiera llevado allá primero él estaría aquí. Si hubiera ido por él y no lo hubiera dejado en la otra clínica, como me dijo el médico de la EPS, él estaría aquí. A mi papá me lo mataron en la clínica Antioquia de Itagüí”, denunció.

