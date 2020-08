Este hecho ha generado indignación en la comunidad. Atracaron a líder social y dueña de un cementerio para NN en el campo santo.

Durante décadas esta mujer se ha encargado de dar sepultura a cientos de NN, así como ciudadanos venezolanos que han fallecido en La Guajira, sin embargo este viernes fue víctima de la inseguridad.

Según publicó el Diario del Norte, dos jóvenes asaltaron a la líder social Sonia Bermúdez, propietaria del Cementerio 'Gente como uno', destinado a sepultar a fallecidos sin recursos económicos en Riohacha, La Guajira.

Los delincuentes que oscilan entre los 18 y 20 años, llegaron al cementerio y amenazaron a Bermúdez con un arma de fuego.

Luego de hacerle dos disparos sin impactarla, le quitaron el bolso en donde guardaba más de 2 millones de pesos.

“Muy triste lo que me ocurrió, porque ustedes más que nadie conocer mi trabajo social, de mi obra por defender los derechos de los más vulnerables, pero desafortunadamente la ignorancia es atrevida”, dijo la líder al Diario del Norte.

Bermúdez explicó que el atraco ocurrió en el cementerio, justo cuando terminaba de sepultar a una mujer de origen venezolano que había fallecido el viernes en el Hospital Nuestra Señora de Los Remedios.

“Dos jóvenes. Uno de más o menos unos 20 años, moreno, delgado y de una estatura como de 1,72 a 1,75 metros llegaron justo en el sitio donde estoy construyendo 20 bóvedas para cubrir la necesidad de casos Covid, para que Riohacha no tenga que pasar por las inclemencias de hacer una sepultura como las que se vienen dando. Llegaron dos jóvenes en una moto bóxer negra, y con un arma me intimidaron y me pidieron que les entregara el bolso”.

Ambos jóvenes llevaban tapabocas, por lo que la víctima no pudo identificarlos bien.

Tras ser abordada también le exigieron entregar una camioneta en la que se desplazaba, sin embargo los antisociales no pudieron llevarse el vehículo porque no supieron iniciar el sistema de arranque.

“Como no le prendió la camioneta, cogió el piano de la camioneta y lo destruyó totalmente. Y cuando yo me monté y le dije que yo prendía la camioneta para que se la llevara me disparó dos veces, pinchó las llantas y atravesó el guardafango de la camioneta”, detalló la líder.

Bermúdez espera que las autoridades hallen a los culpables y que le brinden más protección a este campo santo.

Atracaron a líder social y dueña de un cementerio para NN en el campo santo

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News