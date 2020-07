Esta decisión fue tomada este viernes. JEP ordenó detener excavaciones en fosas con presuntos falsos positivos en El Copey.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió ordenar al alcalde, Francisco Meza, de El Copey, Cesar, "la suspensión inmediata de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado de estructuras óseas existentes en el lote o cementerio alterno" de ese municipio.

Esta semana, mediante un video, un ciudadano denunció que en las fosas que había ordenado excavar el alcalde de este municipio, destinadas a fallecidos por Covid-19, encontraron varios restos y osamentas.

Estos cuerpos habían sido lanzados en las fosas en sacos sin identificar en varios niveles como se puede observar en el video.

La JEP también solicitó que “en un término máximo e improrrogable de 15 días hábiles, se garantice la conservación y custodia de cuerpos de personas no identificadas y personas identificadas no reclamadas existentes en el cementerio alterno del municipio”.

La JEP también le ordenó a la Alcaldía de El Copey que, en un término máximo e improrrogable de 15 días hábiles, garantice la conservación y custodia de cuerpos de personas

Por su parte, la directora General de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, se reunió con el alcalde de El Copey ante esta denuncia, este viernes.

La directora de la UBPD aseguró “que en dicho lugar se hallarían personas desaparecidas del conflicto armado y, por lo tanto, lo declaró como una zona de interés para la búsqueda. En tal virtud, solicitó la protección de este lugar y de los cuerpos que allí se encuentran”.

Además informaron que la UBPD y el Comité Internacional de la Cruz Roja prestarán asesoramiento a la Alcaldía municipal a través de una mesa técnica para definir el manejo de los cuerpos de manera que no corran riesgos las personas desaparecidas que podrían encontrarse en este terreno.

Durante la reunión virtual, el alcalde del Copey aseguró a la UBPD que, una vez tuvo conocimiento del hallazgo de cuerpos, solicitó a la Policía el acordonamiento del lugar.

Asimismo, indicó que realizó la correspondiente notificación al CTI de la Fiscalía de Bosconia (Cesar) y manifestó su disposición para apoyar las labores de la UBPD.

“En ese sentido, para la Unidad de Búsqueda es indispensable garantizar la dignidad de los cuerpos de las personas que pierdan la vida durante la pandemia y preservar los cuerpos no identificados o identificados sin entregar en los cementerios del país, en razón a que entrañan la garantía del derecho a saber de las personas que los buscan”.

La Directora de la UBPD, además, recordó que este mecanismo -ante la emergencia provocada por el Covid-19- formuló siete recomendaciones para mantener las condiciones de preservación de cadáveres no identificados o de aquellos identificados que no han sido entregados a sus familiares y que pueden corresponder a personas desaparecidas:

“Entre ellas se incluyen: no retirar, movilizar o trasladar cadáveres no identificados o cadáveres identificados no entregados que están dispuestos en bóvedas o en fosas registradas; no depositar cuerpos de personas fallecidas por Covid-19 en fosas ocupadas por cadáveres no identificados o cadáveres identificados no entregados a sus familiares; disponer de espacios suficientes y adecuados (fosas individuales o bóvedas) para la correcta disposición de cuerpos de personas fallecidas por Covid-19, y documentar el manejo y disposición de los cuerpos, entre otros”.

Madres de falsos positivos en el país han denunciado la desaparición de más de 200 personas en la zona El Copey, en Cesar, aún continúan su búsqueda.

