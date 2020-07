"El mercado de Wuhan no es el origen del brote": viróloga china

Li- Meng Yan, es una viróloga china que huyó a Estados Unidos desde Hong Kong luego asegurar que el gobierno de su país ocultó información sobre el coronavirus.

En entrevista con el diario español El Mundo, afirmó que "el mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje". De acuerdo con su teoría, el coronavirus "no proviene de la naturaleza".

Según detalló, cuenta con pruebas relacionadas con conversaciones con colegas, con quienes participó en las investigaciones preliminares del virus, cuando fue designada para analizar el brote en Hong-Kong. "Tengo las conversaciones, las pruebas, con virólogos chinos en Wuhan y Estados Unidos. No me he inventado nada", aseguró.

Actualmente, Li- Meng Yan se encuentra en el Estados Unidos trabajando en un documento "con pruebas médicas sólidas para proporcionar la verdad sobre el virus y sus orígenes". Según su sustento, el coronavirus pudo ser creado en un laboratorio.

Viróloga china dice que el coronavirus no nació en el mercado de Wuhan

De una publicación en Nature a una persecución política: “Lo que le puedo decir es que el Mercado de Wuhan no es el origen del brote”. La entrevista a Li-Meng Yan por Francisco Carrión en el dominical de @elmundoes pic.twitter.com/ljNhLlnCJp — Karla Iberia Sánchez (@karlaiberia) July 27, 2020

Siga a Publimetro en Google News