Trump sugiere aplazar las elecciones presidenciales de noviembre por riesgo de “fraude”

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump, realizó una propuesta que ha impacto a nivel mundial. Sugirió aplazar las elecciones presidenciales por el riesgo de "fraude" en el voto por correo. Trump sugiere aplazar elecciones presidenciales por riesgo de “fraude”.

Mediante su cuenta de Twitter, Trump sostuvo que "con el sistema universal de voto por correo (no el voto para los ausentes, que va bien), las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Sería una gran vergüenza para Estados Unidos. ¿Un aplazamiento de las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura?".

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020