Una fiesta fue denunciada en medio de la pandemia. Jóvenes organizaron una Covid-teca con decenas de personas, cuatro DJs y sin tapabocas.

En medio de las restricciones contra la propagación del virus en Barranquilla, algunos siguen sin acatar las normas.

Una ‘nochada’, en la que hubo jóvenes sin tapabocas y sin distanciamiento social, fue lo que se registró en la noche del domingo en el patio de una casa, ubicada en la carrera 2 con calle 37, barrio Galán.

En un video se observa a gran cantidad de jóvenes, que fueron convocados a través de redes sociales con una imagen que anunciaba una ‘noche ilegal’ el pasado domingo 26 de julio.

En la fiesta participaron cuatro DJs y en las imágenes se pudo observar que muchos no tenían tapabocas ni respetaban las medidas de distanciamiento social.

Además los organizadores se reservaban el derecho de admisión a la rumba que se realizó al ritmo de champeta y reguetón.

“Anoche (domingo) llamé a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Policía Nacional, y me cansé, porque no contestaron. Nosotros estuvimos haciéndole seguimiento por medio de un conocido que fue invitado a la fiesta y sabemos que a la 1:00 de la mañana seguían allá, pero no daban la dirección exacta para que no les echaran a la Policía”, dijo una testigo al diario El Heraldo.

Todo esto ocurre en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, virus que ya ha dejado más de 1400 fallecidos en la ciudad.

INCREÍBLE: JÓVENES CONVOCAN 'NOCHADA' CLANDESTINA EN EL BARRIO GALÁN

Uno de los padres sorprendió a su hijo en plena fiesta y llamó la atención a las autoridades para que se evite este tipo de encuentros. pic.twitter.com/6ovxt2C1K6 — CTV BARRANQUILLA (@ctvbarranquilla) July 27, 2020

Jóvenes organizaron una Covid-teca con decenas de personas, cuatro DJs y sin tapabocas

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.