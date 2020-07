Leicester vs. Manchester United | horario y dónde ver en TV jornada 38 de la Premier League: alineaciones, canal y streaming

La Premier League ya quedó en manos del Liverpool. Sin embargo, aún hay algunos aspectos en disputa. Los cupos a torneos internacionales y el descenso no están definidos y varios clubes pelean. El link para ver y seguir minuto a minuto Leicester vs. Manchester United en la Premier League lo encuentra más abajo

En esta ocasión, dos equipos que quieren hacerse con un cupo a Champions League se verán las caras. Manchester United, tercero con 63 puntos, visita al Leicester, quien suma 62 unidades y se ubica en la quinta posición.

Los red devils vienen de sufrir un duro golpe. El pasado 19 de julio quedaron eliminados de la FA Cup tras perder 1-3 ante el Chelsea. Posteriormente, dieron ventaja tras empatar 1-1 con el West Ham, llenando de dudas.

Situación similar vivieron los zorros. En la anterior jornada fueron goleados 0-3 por el Tottenham, prendiendo las alarmas. Y es que su rendimiento no ha sido el mejor y algunos dudan de que puedan hacerse con un lugar a la Liga de Campeones.

Además, el reciente choque entre el Leicester y el Manchester United no trae buenos recuerdos para los dirigidos por Brendan Rodgers. El pasado 14 de septiembre de 2019, perdieron 1-0 el Old Trafford con anotación de Marcus Rashford.

Sin embargo, no es momento de lamentarse. Ahora, ambas escuadras deberán pasar la página y centrarse en lo que sucederá hoy en el King Power Stadium. Allí, los deberán sacar a relucir su mejor versión. Por eso, se espera ver un verdadero partidazo.

Día: 26 de julio

Hora: 10:00 a.m. (Hora de Colombia)

Canal: ESPN2 transmitirá el partido EN VIVO en TV a través de su señal

Link: Siga el minuto a minuto del partido en el Gamecaste de Google

Team news 🤕

Assessing the season so far 🗓#LeiMun preview ⚽️

— Leicester City (@LCFC) July 24, 2020