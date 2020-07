La venganza nunca es buena: mujer prendió fuego al auto de su ex novio y terminó quemada

Un vecino de la ciudad de Madison, Wisconsin, Estados Unidos, vio a una mujer que deambulaba por los estacionamientos de unos edificios y optó por grabarla. La persona se acercó a un auto portando un bate de beisbol y un bidón.

La mujer dio un golpe con el bate a uno de los vidrios traseros del vehículo y luego empezó a verter el contenido del bidón al interior del auto.

This what happens when you wanna be a crazy bih but you not smart 💀😭😭 pic.twitter.com/OV1JISmkON

