Así se contagiaron de coronavirus el Gobernador de Antioquia (e) y dos funcionarios más

Al parecer fue durante un almuerzo de trabajo el pasado viernes. Así se contagiaron de coronavirus el Gobernador de Antioquia y dos funcionarios más.

Así se contagiaron

En la noche del jueves 23 de julio Luis Suárez Vélez, gobernador de Antioquia (e), anunció que resultó positivo de coronavirus. Indicó que varios de los funcionarios del equipo de Gobierno se practicaron la prueba.

Este viernes se conoció que dos de los funcionarios resultaron positivos, Henry Horacio Chaves, secretario de comunicaciones y Claudia García, directora de Planeación del departamento.

Chaves compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter diciendo: "No importa qué tan difícil sea el camino, la marcha continúa. Igual que la @LuisFSuarezV, mi prueba de coronavirus dio positiva. También estoy asintomático y con la energía para seguir trabajando UNIDOS por el departamento que tanto amamos".

No importa qué tan difícil sea el camino, la marcha continúa. Igual que la @LuisFSuarezV, mi prueba de coronavirus dio positiva. También estoy asintomático y con la energía para seguir trabajando UNIDOS por el departamento que tanto amamos. pic.twitter.com/qrrAUYKFxN — henryhoracio (@HenryHoracio) July 24, 2020

A través de una entrevista con Blu Radio, Suárez reveló que una persona con la que estuvo en un almuerzo de trabajo resultó contagiada.

Cuando se enteraron del resultado positivo de esa persona, cuyo nombre no fue revelado, se practicaron la prueba 35 funcionarios.

Suárez indicó que durante el almuerzo todos se quitaron el tapabocas para poder comer. Además reveló que la persona que resultó positiva, al finalizar el almuerzo les habría entregado una chocolatina a cada uno.

"Le confieso que en el almuerzo, esta persona era la que estaba más cercana a mí, eso es una cosa importantísima. Pero, segundo, me pasó la chocolatina. Yo la recibí. No le eché alcohol. Inmediatamente me comí la chocolatina y puede haber sido en ese momento. (…) Ahí entró el virus", le dijo el gobernador al mismo medio.

