Anuncian que esta tormenta tropical afectará las costas de Colombia

La temporada de huracanes ya presenta una nueva alerta. En vivo paso de la tormenta tropical Gonzalo: Anuncian que esta tormenta tropical azotará las costas de Colombia.

El Centro Nacional de Huracanes reportó que la tormenta tropical Gonzalo que podría convertirse en huracán este jueves afectaría las costas de La Guajira.

‘Gonzalo’ se formó en el océano Atlántico y avanza a casi 2.000 kilómetros de las Islas de Barlovento, o Antillas Menores, hacia donde se dirige con vientos máximos sostenidos de 85 km/hora.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, explicó en un comunicado que se espera que “pierda energía y descienda nuevamente a la categoría de tormenta tropical hacia el sábado 25 de julio”.

El Ideam alertó que es posible que para la siguiente semana influya en el patrón de lluvias de la región Caribe.

“Recomendamos de manera especial estar muy atentos al comportamiento de la intensidad del viento y a la altura del oleaje en el oriente del mar Caribe colombiano, ya que se podrían generar incrementos a medida que el ciclón tropical vaya avanzando”, sugirió el Ideam.

El Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos, pronosticó en mayo que la temporada de huracanes de 2020 sería más activa de lo normal en el océano Atlántico.

Today's #ImageOfTheDay is courtesy of #GOESEast, which watched #TropicalStormGonzalo form this morning. This is the earliest “G” storm on record in the tropical Atlantic, and @NHC_Atlantic predicts it may become a #hurricane by Thursday.

Learn more: https://t.co/ModkpbLdWJ pic.twitter.com/MKrOcShDjN

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 22, 2020