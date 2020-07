"No quieren entregar su historia médica": drama de familia que reclama su derecho a funeral

José Otoniel Ramírez, de 72 años, murió el pasado domingo 19 de julio en el hospital San Blas, en Bogotá. Familia reclama su derecho a funeral en Bogotá.

De acuerdo con la denuncia de sus familiares, hay serias inconsistencias en las causas de su muerte. En medio del duelo, reclaman su derecho a un funeral, pues suponen que no murió de COVID-19; también exigen respuestas, ya que son inciertas las verdades causas de su fallecimiento.

Luis Eduardo Ramírez, hijo de José Otoniel, declaró a El Tiempo que su papá era un hombre saludable, que estaba respetando el confinamiento en el barrio Yomasa, localidad Usme.

No obstante, el pasado 12 de julio una vecina lo invitó a comer unas costillas de cerdo que le sentaron mal. Presentó dolor abdominal y vómito.

Tras ese episodio lo trasladaron al centro médico. Allí quedó hospitalizado porque los médicos aseguraron que se "estaba infartando".

Familia reclama su derecho a funeral en Bogotá

Posteriormente, luego de varios intentos por conocer sobre su estado de salud, una enfermera contestó. "Ella nos dijo que fuéramos que el doctor quería hablar con nosotros. Así lo hice y fue cuando el doctor me dijo que mi papá había fallecido (…) primero me dijeron que le habían hecho una laparotomía en el estómago y que no le habían encontrado nada malo, lo que pasó después fue que los intubaron, le pusieron oxígeno y lo dejaron en una camilla para que se muriera", retrató Luis Eduado a El Tiempo.

"Yo estoy peleando por dos cosas: primero hubo muchas inconsistencia médicas, negligencia y dos por qué no nos dejan hacer un sepelio formal si mi papá no murió de covid-19. ¿Simplemente porque un médico decidió ponerle la palabra sospechoso? No voy a poder ver su cuerpo, ni reconocerlo, no me quieren entregar su historia médica", agregó.

Lo cierto es que hasta el momento a esta familia no le ha llegado algún resultado que confirme que el fallecido tenía coronavirus.