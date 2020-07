Enfermero se curó de coronavirus, volvió a casa y sus vecinos lo golpearon

La alegría por su estado de salud le duró poco a Daniel Porro, un enfermero argentino que superó la COVID-19.

Cuando regresó a casa, aunque tenía el documento médico que certificaba que estaba libre del virus, tres vecinos lo atacaron solo por haberse infectado.

"Ya recuperados seguimos con la discriminación social, el rechazo de la sociedad. ¡Es una parte muy fuerte que nos afecta de manera psicológica directa o indirectamente!", escribió Daniel en su cuenta de Facebook.

Este terrible hecho ocurrió el pasado jueves, en Neuquén, Argentina. Pero la agresión no paró ahí. El enfermero perdió el conocimiento debido a los golpes y tuvo que ser llevado al hospital.

El es #DaniPorro enfermero, trabajador de primera línea en esta pandemia, fue positivo de covid19 ya está dado de alta y trabajando

Cuando estaba recibiendo atención médica, le avisaron que los vecinos le habían robado su carro y que su casa estaba en llamas.

"Me decían que me fuera del barrio porque tenía coronavirus. No solo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el carro", contó Porro.

Por lo pronto, el enfermero está recuperándose de las heridas. El pasado lunes escribió un mensaje en su Facebook para agradecer a todos los que le han brindado su apoyo.

"A pesar de esta situación quiero que sepan que voy a salir adelante por que amo mi profesión y sé que tengo mucho para dar. Espero que esta persona que se dé cuenta que sin pensar hace mucho daño, pero yo no voy a bajar los brazos", dijo el enfermero en parte de su mensaje.

Autoridades locales adelantan una investigación para identificar y tomar acciones contra los agresores.

