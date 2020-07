La Gobernación del Valle del Cauca denunció que algunos empleadores están haciendo una solicitud ilegal. ¡Atención! Lo que debe saber si le piden prueba COVID-19 para contratarlo.

Antes de vincular a un empleado le exigen que se haga una prueba PCR para detectar o descartar la presencia de coronavirus. Según la secretaria de Salud del Departamento, María Cristina Lesmes, esta situación ya fue notificada al Ministerio de Salud.

"Es un requisito ilegal y, además, muy inconveniente. La prueba PCR es igual a una fotografía: es la de ayer o de la semana pasada, pero no habría posibilidad de estar actualizando la foto para saber el estado de la presencia del virus en un trabajador. Además, nos están quitando una oportunidad de diagnóstico donde realmente lo necesitamos", dijo Lesmes.

De acuerdo con la funcionaria, también es ilegal si se mira desde otro punto de vista: los empleadores no pueden exigirle esta prueba a un futuro trabajador debido a que esto no garantiza que no va a llevar el virus a la empresa.

Lo que sí garantiza es que los aspirantes a dichos cargos tengan que incurrir en un gasto cercano a los $300.000, que es el valor aproximado de las pruebas PCR en laboratorios particulares.

"Una prueba de COVID es una prueba diagnóstica cuando tenemos un caso sospechoso, cumpliendo unos parámetros estrictos. En el Valle del Cauca se están procesando alrededor de 1300 pruebas, cuando debería estar en 3000. Estamos observando que están siendo usadas por solicitantes sin ninguna sintomatología, sin ninguna condición epidemiológica y lo único que están causando es un retraso permanente en las personas a las que sí necesitamos tomar pruebas", añadió la secretaria de Salud.

La doctora Lesmes aseguró que lo más problemático del caso es que se está provocando congestión en el servicio de salud, en el momento en que más fluidez se necesita para atender a los enfermos.

Además, la prueba podría generar una falsa tranquilidad en las personas que obtengan un resultado negativo y descuiden las medidas de autocuidado frente al coronavirus.

Lo que debe saber si le piden prueba COVID-19 para contratarlo.

Más noticias de Colombia, aquí.