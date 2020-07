Alto funcionario en Costa Rica renunció luego de hacer un tour en yate durante la pandemia

El director de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, Rodrigo Marín, renunció a su cargo en medio de una polémica por un tour en yate en el que se le vio sin mascarilla y sin distanciamiento social.

"Sin duda es necesario predicar con ejemplo. No fui consecuente con el mensaje. Me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal"

Marín aseguró que renuncia porque no desea "enlodar el mensaje de prevención que le hemos dado a la población". Además, reconoció que sus "acciones inoportunas no representan el actuar comprometido del Ministerio de Salud y de cada uno de sus funcionarios".

ÚLTIMA HORA: Renunció el director de Vigilancia de la Salud de Costa Rica, Rodrigo Marín https://t.co/eTWSQcImOK pic.twitter.com/IFcbBwHsdu — Delfino.CR (@delfinocrc) July 20, 2020

Medios locales publicaron una serie de fotografías colgadas en Facebook por un operador turístico. Allí, se ve al alto cargo en un yate junto a un grupo de personas, sin utilizar tapabocas ni careta, y sin guardar la distancia.

Marín era uno de los voceros oficiales durante la pandemia con apariciones frecuentes en las conferencias de prensa diarias que el Gobierno emite para informar sobre el desarrollo de la emergencia sanitaria.

Imágenes de Rodrigo Marín realizando un tour en yate

Esto es lo que yo llamo CINISMO.

Aquí nos tienen clavados en la casa, con negocios cerrados, cientos de miles desesperados por sus pérdidas económicas, aguantando 2 semanas más de confinamiento y el Dr. Rodrigo Marin en yate. (SI SEGUIMOS LA FIESTA NOS LLEVA PUTA, es así?) pic.twitter.com/sabm7jKCQ3 — Oscar Freer (@oscarfu2000) July 20, 2020

El ahora exdirector de Vigilancia de la Salud enfatizaba en sus apariciones públicas en la necesidad de que la población permanezca en casa el máximo posible.

Ante una lluvia de críticas, Marín dijo en Twitter que viajó a la provincia de Guanacaste (Pacífico) para reunirse con empresarios turísticos de la zona. Asimismo, evaluar los protocolos sanitarios que están implementando.

Casi toda la costa del Pacífico de Costa Rica se encuentra en alerta amarilla. Por eso se permite la apertura de hoteles con limitaciones de aforo, así como algunas actividades turísticas.

