La grabación realizada por el juez Andrés Rodríguez durante un encuentro con el senador Eduardo Pulgar sigue dando de qué hablar. Nuevo escándalo involucra a Alejandro Char: habría intentado sobornar a un senador para torcer su voto.

Otra parte de este audio fue dada a conocer este domingo por Daniel Coronell, en su columna 'Índice y Pulgar'. El senador Pulgar le cuenta al juez Rodríguez que el exalcalde de Barranquilla le ofreció en 2016 una alta cantidad de dinero para comprar su voto en la elección de procurador general de la Nación.

"A mí Alex Char me ofreció cinco mil millones de barras, para que yo me le torciera al procurador general y me fuera a votar con la vieja… Cinco mil millones de barras…Y le he dicho al man: No…Y yo me quedé con Carrillo".

La terna

En ese momento, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, los candidatos para la Procuraduría eran María Mercedes López, exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura y nominada por el presidente Santos; Jorge Perdomo, exvicefiscal general de la Nación y postulado por la Corte Suprema de Justicia, y Fernando Carrillo, exministro y presentado por el Consejo de Estado.

Según explica Coronell en su columna, la apuesta real de Santos era Carrillo, aunque su candidata nominal era María Mercedes López. En este punto entra Germán Vargas Lleras, entonces vicepresidente y copropietario del partido Cambio Radical con la familia Char.

"(Vargas) intentó elegir a María Mercedes López. la candidata formal del presidente; cerrándole el paso a Fernando Carrillo, el verdadero procurador in pectore de Santos. De esa manera apoyaba al jefe de Estado, en teoría, mientras en la práctica lo golpeaba", escribió Coronell.

En ese contexto ocurrió el supuesto intento de soborno de Alejandro Char hacia el senador Eduardo Pulgar, que actualmente es investigado por haber intentado sobornar al juez Rodríguez el mismo día que este grabó la conversación que reveló varios años más tarde.

"No joda, ¿qué te voy a decir? Son cinco mil barras y yo lo pensé. ¿Sí me entiendes? Eso es un resto de plata. Un billete. Para hacer un edificio. Yo te lo digo para que tú sepas…y lo rentas y vives toda la vida de eso… Ahora yo dije, me encerré en un cuarto, y dije: es la única forma en que la gente me conozca, como un tipo… como soy… como un tipo íntegro y serio", añadió Pulgar en la conversación.

En conversación con Coronell, el exalcalde Char desmintió la versión de Pulgar: "Por Dios, hasta dónde hemos llegado. Esto es una locura. Eso no es cierto. ¡Qué locura! Obviamente ese era un debate que nos importaba a todos pero yo no me metí. Yo estaba de alcalde. Eso es una total falsedad. Por Dios", dijo el exmandatario.

