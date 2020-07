(VIDEO) El vergonzoso agarrón entre el secretario de Gobierno y concejales de Bogotá

El hecho se presentó en la durante una sesión en el Cabildo Distrital. El agarrón entre el secretario de Gobierno y varios concejales de Bogotá.

Luis Ernesto Goméz, secretario de Gobierno, fue invitado al debate, y los ánimos se calentaron cuando luego de que intentó explicar que tenía dificultades técnicas para conectarse. "No puedo conectarme o se me cae la señal o tengo dificultades como tuve ahorita, pero siempre estará una segunda persona acompañando el debate", detalló.

"Yo quiero decirle a ustedes, honorables concejales, que hablan tanto de las competencias que aparentemente muchos no tienen…", agregó. En ese momento, lo increparon varios cabildantes, que a simple vista se mostraron indignados.

Mientras tanto, Goméz pedía la palabra para terminar su idea. "¿No me va dejar terminar ?, ¿ me citan y no me dejan hablar?", decía.

"¡Exijo respeto!", "presidente, exijo respeto con el Concejo", "señor presidente, por favor", "Es una falsa de respeto", decían los presentes, quienes le pedían al presidente del Cabildo que pusiera en orden al secretario.

Más adelante Gómez concluyó: "los bogotanos lo que necesitan es grandeza de sus gobernantes, grandeza de sus dirigentes, entendiendo que estamos entrando a las seis semanas más complicada de esta pandemia y vamos a que necesitar más que criticas permanentes y sabotajes, lo que vamos a necesitar es solidaridad". En ese momento se desencadenó un segundo round.

