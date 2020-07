Las cuatro localidades con mayor peligro de contagio por coronavirus

Bogotá vive unos días duros en el sistema de salud. La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos es del 90% y el Colegio Médico y otros gremios del sector de la salud hablan de que es necesario cerrar la ciudad por dos semanas, por lo menos. Las cuatro localidades más contagiadas de coronavirus en Bogotá.

Sin embargo, la alcaldesa de la capital, ha entregado partes de tranquilidad a los ciudadanos y asegura que el sistema de salud de Bogotá no colapsará.

Así lo anunció en su Facebook Live, en donde dijo que la ocupación se mantiene estable y que esto es un parte de tranquilidad, y que además, está buscando más recursos para más personal y más infraestructura.

“Nuestra ocupación de UCI sigue como todos los días. Al 90 % va a amanecer mañana. Nos mantenemos básicamente estables. Quiero ser enfática, el sistema hospitalario de Bogotá no ha colapsado y no va a colapsar. No vamos a permitir que eso ocurra”, declaró la alcaldesa. Las cuatro localidades más contagiadas de coronavirus en Bogotá.

Sin embargo, son cuatro localidades las que aportan el 43.2% de los casos en la capital y le contaremos cuáles son.

Las cuatro localidades más contagiadas de coronavirus en Bogotá:

Según el sistema SaludData, de la Alcaldía Mayor, en cuatro localidades se agrupa casi la mitad de los casos registrados hasta ayer, de la siguiente manera:

Kennedy: la localidad del suroccidente es la más complicada, desde inicios de la pandemia y así se mantiene. En esta localidad está el 16% de los casos de la ciudad, unos 9083 casos.

Suba: la localidad del noroccidente de la capital, la más grande, es la segunda más afectada por la pandemia de coronavirus y registra el 9.9% de los casos, con 5611.

Bosa: una de las localidades más grandes de Bogotá, ubicada al sur de la ciudad, tiene el 9.3% de los casos con 5611 en total.

Ciudad Bolívar: una de las localidades más vulnerables de la ciudad, conglomera 4543 casos de coronavirus en la capital y este contagio representa el 8% de los casos totales de Bogotá.

una de las localidades más vulnerables de la ciudad, conglomera 4543 casos de coronavirus en la capital y este contagio representa el 8% de los casos totales de Bogotá. Cabe aclarar que se evidencian 6191 registros “Sin dato” en la localidad, porque aún se encuentran en investigación epidemiológica.

