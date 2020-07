Claudia López promete que no colapsará el sistema de salud en Bogotá

Bogotá vive unos días duros en el sistema de salud. La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos es del 90% y el Colegio Médico y otros gremios del sector de la salud hablan de que es necesario cerrar la ciudad por dos semanas, por lo menos. Claudia López promete que sistema de salud bogotano no colapsará.

Sin embargo, la alcaldesa de la capital, ha entregado partes de tranquilidad a los ciudadanos y asegura que el sistema de salud de Bogotá no colapsará.

Así lo anunció en su Facebook Live, en donde dijo que la ocupación se mantiene estable y que esto es un parte de tranquilidad, y que además, está buscando más recursos para más personal y más infraestructura.

“Nuestra ocupación de UCI sigue como todos los días. Al 90 % va a amanecer mañana. Nos mantenemos básicamente estables. Quiero ser enfática, el sistema hospitalario de Bogotá no ha colapsado y no va a colapsar. No vamos a permitir que eso ocurra”, declaró la alcaldesa.

La mandataria asegura que los resultados de la cuarentena sectorizada ya se empiezan a ver y que son positivos. Esto lo ha aplaudido el presidente Iván Duque, que asegura que es la mejor decisión para la capital, ya que un cierre total no estará contemplado.

“Colapsados no estamos ni vamos a estar. Seguimos ampliando capacidad, no solo de UCI sino también, muy importante, de personal médico en todas las instituciones que lo necesita”, recalcó López. Claudia López promete que sistema de salud bogotano no colapsará.

"El 32,8 % de los casos reportados en Colombia de Covid-19, se encuentran en Bogotá D.C. (corte 16-07-2020). En la ciudad, se han presentado 56.830 casos confirmados de los cuales, el 49% son mujeres, y la mayor concentración de casos de acuerdo con la edad, está entre los 20 a 39 años con un peso porcentual de 43,9%", indica el sistema de Salud Data de la Alcaldía.