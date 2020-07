La verdad sobre el trágico video de "accidente de camión en Medellín"

Luego del accidente que ya deja 38 muertos en Tasajera, por el volcamiento de un camión cisterna que se incendió, los ojos de los colombianos han estado puestos sobre los incidentes de este tipo. La verdad del video del camión que se queda sin frenos.

Días después de la tragedia, se volcó un camión de pescado, de cerveza y sufrieron el mismo destino: fueron saqueados.

En estos dos últimos días, en redes sociales, ha rodado un video trágico de un camión que carga piedra, y que se queda sin frenos y atropella a una serie de personas que están recogiendo leche en polvo de un camión volcado.

Las especulaciones que corren en WhatsApp, como pólvora, aseguran que el accidente se dio en vías de Medellín y en otros chats, que se registró en Santander. La verdad del video del camión que se queda sin frenos.

Sin embargo, la realidad es que el accidente sí ocurrió en Colombia, pero no en vías de Medellín, o Santander, sino en las vía que comunica Puerto Salgar con Guaduas, en el departamento de Cundinamarca.

Laotra verdad es que el accidente fue el 19 de septiembre de 2018 y no en julio del 2020, por lo que se pide, nuevamente, no difundir noticias falsas y no creer todo lo que mandan en redes sociales. La verdad del video del camión que se queda sin frenos.

Así lo confirmaron desde el Ministerio de Transporte y lo confirman los registros de PUBLIMETRO, que referenció los hechos que dejaron sin vida a nueve personas en notas como esta: El minuto a minuto del accidente en Puerto Salgar.

Noticias Caracol reportó los hecho y allí se puede comprobar que en realidad, lo que venden en redes como un accidente reciente, no es más que un "recalentado" de hace dos años.