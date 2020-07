Habla sobreviviente de la explosión en Tasajera

Tras una semana del trágico hecho que deja más de 36 víctimas, habló sobreviviente de la explosión en Tasajera.

El hombre contó lo que ha vivido desde el 6 de julio, día en el que un camión cisterna explotó mientras le saqueaban la gasolina.

También lamentó la muerte de sus familiares y amigos en el hecho.

Habló sobreviviente de la explosión en Tasajera

El sobreviviente es Beyker Smith López. Después de varios días en recuperación por las quemaduras en su cuerpo ahora se recupera de la pérdida de personas cercanas a él. Uno de ellos fue uno de sus amigos de toda la vida.

Contó a Caracol Radio lo sucedido:

"Cuando yo iba bajando, el policía dijo que no nos acercamos porque se podría producir un incendio por alguna chispa".

Y agregó que él "estaba en la parte de atrás y el carro y primero se prendió adelante", por ese hecho tal vez se salvó.

Después se refirió a la situación que viven en Tasajera.

"Aquí estamos en un pueblo donde la necesidad es muy grande y uno iba a los accidentes esos para poder alimentarse", aseguró.

Finalmente, este sobreviviente contó uno de los episodios más traumáticos:

"La quemadura que tengo en la mano es porque una persona me halaba y me decía que lo ayudara, pero lo primero que uno piensa es en salvarse. Yo le dije que me soltara y él estaba prendido".

