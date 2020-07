Continúan las denuncias sobre la disposición de los fallecidos en medio de la pandemia. Desgarrador testimonio de enfermera por error en la entrega del cadáver de su padre.

Este hecho ocurrió en una clínica en el municipio de Baranoa, en el centro del departamento del Atlántico.

Una mujer identificada como Karina Cequeda, enfermera jefe, residente en Palmar de Varela, hizo esta triste denuncia.

“Me entregaron el nombre rotulado y embalado con el nombre de Manuel Cequeda Hernández, pero no era mi padre”, dijo.

La mujer recibió el cadáver de su abuelo y también padre porque fue quien la crió.

La enfermera aseguró que pidió el favor al encargado de los cuerpos para reconocer el cadáver. Pese a que la mujer cumplía con las medidas de bioseguridad, le prohibieron el ingreso.

La profesional exigió que el funcionario le entregara una foto del cadáver, pero encontró detalles que no coincidían con la identidad de su padre.

"Está mi papá sin tubo. Mi papá estaba ventilado con sonda nasogástrica. Y nada de eso tenía mi papá. Toda la cara vendada con esparadrapo”, cuestionó.

Afirmó que intentó volver a hablar con el encargado para darle aviso “le digo enseguida al muchacho, ese no es mi papá".

Pero el funcionario le respondió para su sorpresa que "ese es su papá y ese es el que tiene que llevar”.

La mujer insistió en verificar el cadáver "cuando llego a Palmar de Varela digo, no lo voy a sepultar sin verlo. Antes de sepultarlo lo veo. Me vestí nuevamente, con todas las medidas que ustedes ven”, contó la mujer con un vestido de bioseguridad.

AL verificar, confirmó sus sospechas, que el cadáver entregado no correspondía al de su padre.

“Cuando veo, no es mi papá, es un señor mayor de edad. No es mi papá. Es una persona de más de 85 años. Con lunares en la cabeza. Mi papá tenía dientes. El paciente no tenía ni chapa. Sin embargo el cuerpo tiene rótulo de mi papá Manuel Cequeda. Llego nuevamente aquí la clínica y le echan la culpa a la Funeraria. Qué pena, las funerarias no conocen a los pacientes”, expresó con indignación la mujer.

Tras el hallazgo, la mujer regresó a la Clínica Reina Catalina de Baranoa “y está el cadáver de otro paciente. Lo destapo y es mi papá. Me entregaron mi papá con el nombre Manuel, pero otro cadáver”.

Karina Cequeda, quien labora en Barranquilla, pidió a las clínicas que "por favor no jueguen con los familiares".

Otro cambiazo de cadáveres en medio de la pandemia. Esta vez en la Reina Catalina de Baranoa entregaron el cadáver de Nelson Guardiola creyendo que era Manuel Sequeda. La familia de éste se dio cuenta y devolvió el cadáver, denuncia su nieta.@AtlanticoEmihttps://t.co/1ZE0rkIqeC pic.twitter.com/0O4XvEuSAr — José Granados Fdz. (@JoseGranadosF) July 14, 2020

Respuesta de la Alcaldía de Baranoa sobre el caso

Ante las denuncias en redes sociales de entregas erróneas en la Clínica Reina Catalina de Baranoa, la Alcaldía de Baranoa, a través de su Secretaría de Salud, anunció el inicio de investigaciones para esclarecer los hechos presentados.

“Desde la Secretaría de Salud estamos haciendo las investigaciones pertinentes con respecto al caso. Tenemos que mirar todos los protocolos que ha llevado a cabo la clínica con respecto al manejo y embalaje y destino final de los cadáveres. En el día de hoy nos dirigimos a la Reina Catalina, estamos haciendo todo lo pertinente, la investigación correspondiente para luego mirar qué falla que se tuvo y dejarles establecidos a ellos sus compromisos con respecto al cumplimiento de los protocolos que deben cumplir con toda cabalidad”, dijo la secretaria de Salud de Baranoa, Liceth Escobar.

#Noticia 🗞 | La secretaria de Salud, Liceth Escobar, reiteró la importancia de dar estricto cumplimiento de los protocolos de manejo, traslado y disposición final de cadáveres entregado por el @MinSaludCol. Para más información haga clic en el enlace👇.https://t.co/pql0n6aQaG — Alcaldía de Baranoa (@AlcaldiaBaranoa) July 14, 2020

