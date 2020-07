Concejal se fue de paseo romántico, con su novia, a termales

View this post on Instagram

Comunicado Oficial Como concejal de Pereira me he caracterizado por ser honesto y transparente con la comunidad, por eso hoy quiero expresar mis excusas públicas como ciudadano, aclarando que respeto la ley y promuevo los valores cívicos en nuestra sociedad. Por ello, por voluntad propia me presenté ante las autoridades para asumir las infracciones correspondientes. También solicito a los organismos de control que se haga un seguimiento por la seguridad de todos, en los establecimientos turísticos que hoy están funcionando y que den total claridad a los usuarios si es o no permitido visitar o acceder a dichos servicios.