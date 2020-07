Apuñalaron a enfermera por "estar llevando el coronavirus al barrio"

La enfermera recibió una herida de arma blanca cuando llegaba a su casa en el sur de Bogotá, en un nuevo acto de intolerancia.

Las agresiones contra profesionales de la salud en medio de la pandemia del coronavirus en Bogotá no ceden. Este lunes, una enfermera que trabaja a domicilio con pacientes crónicos relató la grave herida que sufrió al bajarse de un bus. La mujer llegaba a su casa, ubicada en el barrio San Bernardino de Bosa, cuando fue apuñalada.

Según narró la mujer a Noticias Caracol, dos hombres la interceptaron cuando se bajaba del vehículo de servicio público. Aunque llevaba billetera, celular y bolso, los asaltantes no le robaron ninguna de sus pertenencias. "Me bajaba yo del autobús cuando se acercaron dos sujetos, no me hurtaron nada. Llevaban un cuchillo y me propinaron una puñalada porque ‘estaba infectando el barrio’", dijo al noticiero.

La enfermera, identificada como Yarleidis Bonnet, fue trasladada por vecinos que se percataron del hecho a un centro médico. La mujer debió ser atendida por una herida profunda en el abdomen, aunque de acuerdo con los médicos que la atendieron, la lesión no comprometió órganos vitales.

Tras la incapacidad, que termina este martes, Bonnet regresará a su trabajo, pero teme que vuelva a ser agredida.

Siga a Publimetro en Google News.