Claudia López dio un duro golpe a Petro: "nadie me va a meter en peloteras políticas"

La alcaldesa de Bogotá rechazó las "peloteras políticas" en las que ha intentado meterla el exalcalde por el manejo de la pandemia.

El manejo que la administración de Bogotá en cabeza de Claudia López ha dado a la pandemia del coronavirus le ha ganado muchos críticos. Tanto de la izquierda como de la derecha, los opositores a su mandato han rechazado las medidas para controlar la pandemia. En especial, las críticas han arreciado sobre la aparente falta de control ante una pandemia que ha arreciado.

Uno de los críticos más fuertes de la mandataria ha sido el exalcalde y senador Gustavo Petro. Temas como la intervención al hospital San Juan de Dios, el uso de Corferias como hospital de campaña, la apertura de TransMilenio y los subsidios para población vulnerable han sido elementos que Petro y sus simpatizantes han criticado. También lo fue la cuarentena por localidades que inició este lunes.

La alcaldesa Claudia López rechazó estas "peloteras políticas" en las que trata de involucrar Petro a su administración. Aseguró que, en un momento crítico por la gran cantidad de muertes que se registra en la ciudad, estas "mezquindades" son críticas.

"A mí nadie me va a meter en peloteras políticas. No sabemos si vamos a estar vivos los próximos 15 días y aquí están discutiendo quién va a ganar las elecciones en 2022. Por favor, tengamos un poquito de sentido común, de sentido humano", dijo la mandataria en entrevista con Blu Radio.

López recalcó que las críticas a su gestión no la trasnochan. "Tenemos a miles de personas en nuestra ciudad a punto de perder la vida y hay gente que se dedica a estas mezquindades políticas. No más, no merecen nuestra atención, no merecen un minuto de nuestro tiempo", agregó.

