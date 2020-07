Gran Premio de Estiria | Hamilton vs. Verstappen, el desafío

La Fórmula Uno calienta motores en su atípica temporada 2020 y una semana después del inicio del campeonato, ya tendremos la segunda carrera. Será en el mismo circuito de Spielberg, Austria, donde comenzó la temporada. La diferencia es que a este segundo premio se le llamará el Gran Premio de Estiria, la provincia en la que está ubicado el Red Bull Ring. El link para ver EN VIVO Gran Premio de Estiria HOY Fórmula Uno lo encuentra más abajo.

Allí se espera el resurgir del equipo Red Bull, que no pudo comenzar el campeonato con pie derecho. No obstante, apenas una semana después parece que el conjunto de casa está muy fuerte. A pesar de la mejoría, a Max Verstappen le tocará empezar detrás de Lewis Hamilton, vigente campeón, quien se lució en la clasificación bajo la lluvia.

El capo de Mercedes hizo el mejor tiempo con mucha diferencia sobre el holandés, quien lo acompañará en primera fila. Se espera que ambos protagonicen un duelo único, con autos capaces de batirse mano a mano. Detrás de ellos, Carlos Sainz Jr. pretende llegar al podio con su McLaren, con el que partirá desde la tercera posición.

Por su parte, las Ferrari de Sebastian Vettel y Charles Leclerc partirán en décimo y undécimo lugar, presagiando un fin de semana difícil.

Día: 12 de julio

Hora: 8:00am

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir la carrera online)

It was @LewisHamilton who came out on top as he and @Max33Verstappen battled for pole in Austria ⚔️ #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/vuQIWCb87u

— Formula 1 (@F1) July 11, 2020