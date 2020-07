Gobierno anunció que restaurantes y turismo volverán para algunos municipios

El decreto será emitido desde el próximo 15 de julio. La buena noticia es que el Gobierno ya viene trabajando en el proceso de reactivación de la economía para sectores de restaurantes y turismo.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, el plan de reactivación tendrá dos componentes y uno es el que se dará en los municipios no-Covid o de baja afectación por el virus y otro en las grandes ciudades.

"Hemos tenido un compromiso con proteger el empleo. En el marco de decreto que viene del 15 de julio, buscamos proteger un millón de empleo y cerca de 120.000 empresas", señaló el ministro.

En este caso, los municipios No-covid, o de baja afectación, volverán al funcionamiento sectores como retaurantes y turismo.

La idea es que los puedan activar los restaurantes, pero también con sectores relacionados con el turismo. Habrá un programa piloto de apertura.

Así, volverían los parques temáticos, los zoológicos y sitios de interés turístico.

En el caso de municipios Covid, es decir, las grandes ciudades y municipios con alta afectación del virus, la idea es que se dé unos programas pilotos, que aprueben los entes locales.

La manera sería por medio de permisos que tendrían que activar las alcaldías, para uqe los restaurantes vuelvan con servicio a mesa, pero respetando los protocolos.

En Bogotá, por ejemplo, se realizarán pilotos al aire libre, de esta manera:

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), avanza con Bogotá al Aire Libre, la estrategia de apertura gradual de estos espacios.

En principio, este proyecto se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de julio, en las siguientes zonas: Usaquén, Candelaria, la avenida 19 de la calle 100 a la 127, la Zona G con Quinta Camacho, el Salitre y la Macarena. Sin embargo, no se descarta que más localidades se unan al reencuentro.

En el caso de Medellín, la idea es que solo ingresen núcleos familiares:

“Las personas deben reservar en el restaurante al que van a asistir. Nosotros tenemos que registrar los números de cédula en la plataforma de Medellín Me Cuida, en la que también deberán estar inscritos; para que nos autoricen el ingreso”, explicó Barrientos.

El empresario destacó que así los restaurantes no serán puntos de contagio, porque solo ingresará el núcleo familiar. “Aquí no puede haber encuentros sociales de dos familias o de dos amigos, eso no puede existir porque la plataforma lo verificará”, explicó.

Los establecimientos escanearán las cédulas, tomarán la temperatura, registrarán los datos de cada persona, garantizarán el distanciamiento social y los puntos de limpieza. Además, tendrán turnos de atención para la sanitización de los espacios.