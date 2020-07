La situación en Barranquilla es cada vez más crítica. Auxiliar de enfermería murió por coronavirus y extraviaron su cuerpo.

Marilyn Pérez falleció en la Clínica del Prado tras presentar varias complicaciones por el virus. Pero la familia ha vivido un calvario después de su muerte.

Su esposo, Alberto Hernández, y una hermana de la mujer hicieron la denuncia pública.

Auxiliar de enfermería murió por coronavirus y extraviaron su cuerpo

Su esposo contó a Zona Cero que 24 horas después de su muerte fue a buscar el cuerpo de su esposa.

"El cadáver de mi esposa no lo encontré en la morgue. Yo me metí a la morgue y no encontré a mi esposa. Me dijeron vete a la UCI que allá hay una morgue en la UCI. Fui a la UCI y pregunté por mi esposa Marilyn Pérez, como ya la conocían ahí, y me dijeron que ya la habían bajado en la mañana", dijo.

Entonces, sospechó que algo andaba mal y le tomó fotos a los cuerpos que tenían en la morgue.

Eran los cuerpos de dos hombres que estaban identificados como Orlando Carrillo y Javier García.

El esposo y su cuñada se pusieron entonces en la tarea de buscar a los familiares de estas personas. Lo que llamó la atención es que ambas familias ya habían sepultado a sus familiares. Pero, para salir de dudas, ellos enviaron las fotos de los cuerpos que reposaban en la morgue y ahí se dieron cuenta que habían enterrado a la persona que no era.

Ambas familias identificaron los cuerpos de sus familiares y fue cuando se preguntaron a quién sepultaron.

Ahora las tres familias piden explicaciones por el mal procedimiento a la hora de entregar los cadáveres y buscan a los familiares de la otra persona que enterraron de forma equivocada.

Por lo pronto, los familiares de la auxiliar de enfermería esperan que se logre saber en cuál de las dos bóvedas está el cuerpo de su ser querido.

La Secretaría de Salud de Barranquilla anunció que investigará este error de la clínica.

