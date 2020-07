América cuenta con 5 de los 10 países más afectados por la pandemia del coronavirus. Según científicos, el distanciamiento social no sería suficiente en América contra el COVID-19.

Varios países siguen con el sube y baja de medidas de reaperturas a actividades económicas. Esto ha resultado inútil en busca de doblegar la curva de contagios.

239 científicos dicen en la revista científica Clinical Infectious Diseases, que "los virus son liberados durante la espiración, hablando y tosiendo en microgotas. Estas son lo suficientemente pequeñas como para que se mantengan en el aire y supongan un riesgo de exposición a distancia mayores de los 1 o 2 metros".

La revista, publicada el lunes 6 de julio, había sido adelantada el fin de semana por The New York Times y The Wahsington Post.

Además, los científicos señalan que "el problema es especialmente agudo en interiores o espacios cerrados. Particularmente, se da en aquellos con aglomeraciones y ventilación inadecuada relativa al número de ocupantes".

Se trata de una llamada de atención particularmente importante en América. Sus países siguen sin encontrar soluciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica provocadas por el coronavirus.

Los expertos también señalan directamente a la Organización Mundial de la Salud. Según ellos, la OMS no reconoció la transmisión aérea por completo como factor de riesgo.

Estados Unidos encabeza el listado mundial con casi tres millones de casos y más de 130.000 muertes. Los casos más críticos actualmente se encuentran en los estados de Florida y Texas.

En estos dos estados casi no quedan camas disponibles en los hospitales para atender pacientes.

De los 10 países más afectados por la pandemia, los cinco de América son los siguientes:

Estados Unidos (1º puesto)

Brasil (3º puesto)

Perú (5º puesto)

Chile (6º puesto)

México (8º puesto)

EFE