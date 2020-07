Invitado con coronavirus al programa 'Prevención y Acción' puso en riesgo a Duque

Sin saberlo, el funcionario asistió a la Casa de Nariño cuando estaba infectado. Invitado al programa de Iván Duque tenía coronavirus.

Se trata Carlos Camargo, director de Federación de Departamentos. En las últimas horas él confirmó que dio positivo para coronavirus.

De inmediato se prendieron las alarmas en la Casa de Nariño. Esto, tras su visita al programa Prevención y Acción el jueves pasado.

Invitado al programa de Iván Duque tenía coronavirus

Por esta razón, el presidente se realizó por cuarta vez una prueba de coronavirus. Esto, para descartar que haya resultado contagiado. Curiosamente, la prueba se realizó poco tiempo después de conocerse que el presidente de Brasil resultó positivo para coronavirus.

Sin embargo, aún no se sabe el resultado de la prueba de coronavirus que se le hizo al presidente Iván Duque. Se espera que en las próximas horas el INS entregue el resultado.

Tras conocer su resultado, el funcionario contagiado, aseguró que está bien de salud:

"El fin de semana presenté malestar. De manera preventiva me realice pruebas para COVID-19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando desde casa los asuntos de la FND".

