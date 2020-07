Marchó en contra de la cuarentena porque no creía en el coronavirus y murió infectado

Estuvo al frente de las marchas anticuarentena y contrajo el virus. Un hombre que no creía en el coronavirus marchó en contra de la cuarentena y murió infectado.

"De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle", dijo una de sus primas, según El Tiempo.

Luego, cayó enfermo pensando que era una alergia, pero dio positivo para coronavirus.

Hombre que no creía en el coronavirus murió

Se trata de Ángel José Spotorno, un pensionado de 75 años, que como muchos creía que el coronavirus era un invento.

Le decía a sus familiares que él no se contagiaría, así que nunca tuvo los cuidadnos necesarios. Además, organizó marchas en contra de la cuarentena en Buenos Aires, Argentina.

Pero el pasado 16 de junio falleció tras dar positivo para coronavirus.

Dicen sus familiares que el virus lo contrajo organizando marchas en contra del aislamiento preventivo de ese país.

Él creía que era una "gripe cualquiera". De hecho, murió pensando que era una alergia.

"Él me decía: 'Me voy caminando a todas partes, no me va a agarrar nada'. No usaba tapabocas y no respetaba el distanciamiento social. Estaba tranquilo, decía que nadie lo iba a frenar", contó una de sus primas.

Tras padecer por varios días las complicaciones propias del COVID-19, finalmente murió.

