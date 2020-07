Conductor de camión que se accidentó en Tasajera, reveló detalles previos a la emergencia.

El hombre contó cómo incluso intentaron evitar la situación, pero las personas no prestaron atención. Conductor de camión que explotó en Tasajera, reveló detalles previos a la explosión.

Este lunes el país quedó consternado al conocer la noticia de un camión cisterna cargado de gasolina, que se incendió mientras un grupo de personas intentaba saquearlo.

El hecho hasta el momento deja nueve muertos y 51 personas más heridas.

Y pasadas unas horas de presentarse la emergencia, Manuel Enrique Cataño Hernández, conductor del camión contó algunos detalles previos al accidente.

Según contó Cataño, se accidentó en el camión terminando volcado a un lado de la vía, luego que intentara esquivar un animal que se le atravesó en la vía.

"Yo venía bien. Cuando voy cogiendo la última curva antes de llegar al peaje [en el km 47 de la vía], me sale un animal [una babilla]. Trato de esquivarlo. Le salgo por un lado, y me volteo. El carro me da dos vueltas, yo quedo adentro" contó el conductor para El Heraldo.

Hernández narró que luego del accidente, un hombre que se movilizaba en un carro se acercó a ayudarlo y unos siete minutos después llegó la Policía para atender la emergencia.

"Sin embargo, antes de poder atender propiamente el volcamiento del camión, empezó a llegar la gente", narró para el mismo medio.

Este hombre además manifestó como pudo observar que mientras algunos Policías intentaban hacer que las personas se retiraran del lugar, incluso algunos intentaron agredirlos.

"Los policías los estaban quitando. Les decían que no sacaran el combustible. Pero ellos iban pa’ lante… Es más: hasta le iban a pegar a un policía", continuó con su relato.

Y según reveló también Manuel Enrique Cataño, el grupo de personas llegaron no solo a sacar gasolina, sino también a saquear la cabina.

"Cuando vi que le sacaban la batería, me aparté de ahí porque yo sabía", recordó de los momentos previos al incendio del mismo.

"Yo estaba a unos 15 metros y un policía me estaba revisando el brazo. Yo estaba de espaldas y les decía a ellos: ‘¡Ey, eso es gasolina! ¡Ey, no se metan ahí!’. Cuando volteé y los vi ya estaban quemados", comentó del momento en que el fuego inició.

Y así fue como la tragedia, que se pudo evitar, sucedió ante los ojos del hombre que lo conducía.

