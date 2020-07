Si las aglomeraciones están prohibidas, ¿quién controla a los ciclistas?

El permiso para hacer deporte al aire libre desde el pasado 27 de abril se convirtió en un respiro para muchos ciudadanos en medio de la cuarentena. Sin embargo, parece que esta actividad tampoco ha podido ser controlada por los gobiernos municipales.

En la vía que comunica a Cali con Jamundí, en el Valle del Cauca, es común observar pelotones de ciclistas cada fin de semana. Aunque el decreto más vigente de este último municipio indica que el ejercicio al aire libre está permitido para personas de 18 a 69 años y de manera individual, esta restricción parece no tener sentido para los deportistas que salen en grupos, con niños y sin tapabocas.

Opiniones divididas

De acuerdo con Pedro Valencia, habitante de Jamundí, si bien la posibilidad de salir a montar bicicleta sirve para que la gente se ejercite y se recree, el incumplimiento de normas como mantener la distancia y usar protección desvirtúa esta actividad.

"Veo ciclistas que van en grupos de hasta 15 personas y terminan el recorrido en sitios para comer. ¿Por qué se permite esto y no la apertura de los restaurantes, por ejemplo? No hay diferencia", indica Pedro. El pasado fin de semana, los agentes de Tránsito de Jamundí estaban desviando a los deportistas para que no accedieran a una concurrida zona montañosa.

"Los desviaban de este sector, que es donde están los condominios y hay poco contacto con los habitantes, y los mandaban a la zona rural donde viven los campesinos. Ahí puede haber un mayor contagio de coronavirus traído desde Cali", añadió el jamundeño.

Para Juan España, quien hace rutas de ciclismo con frecuencia, el confinamiento ha hecho que la posibilidad de salir a hacer deporte sea llamativa para mucha gente que antes no hacía actividad física. Incluso, la afluencia ha incrementado tanto que los ciclistas más experimentados han optado por tomar nuevos caminos menos concurridos.

"En rutas como Cali – Jamundí veo mucho desorden, pero si analizamos quiénes van a esas rutas son las personas que apenas están empezando a montar. Me parece muy bien que haya gente montando, pero también tienen que cuidarse… el orden debe ponerlo la Alcaldía", explica Juan.

Debe tenerse en cuenta que una actividad al aire libre tiene menos posibilidades de convertirse en un foco de contagio de la COVID-19 que aquellas que transcurren en sitios cerrados. "No conozco, hasta ahora, al primer ciclista que se haya contagiado por salir a montar bicicleta", añade España.

