Colombia está a punto de llegar a los 4000 fallecidos por coronavirus

¿Quiénes murieron ayer por el virus?

Suscribete a WhatsApp Read Metro
Por Publimetro Colombia

Colombia llegó a 113.389 casos de COVID-19 con los 3.884 contagios confirmados este sábado, mientras que los muertos ascendieron a 3.942 al sumar 165 decesos en la jornada, según el informe diario del Ministerio de Salud. Muertos por coronavirus hoy 4 de julio.

En cuanto a los fallecimientos de las últimas 24 horas, la situación sigue siendo muy preocupante en la región Caribe, donde se registraron 107 de las víctimas mortales: 74 en el Atlántico, 34 de ellas en Barranquilla, su capital departamental; ocho en Córdoba; siete en Sucre y en Bolívar; cuatro en Cesar y en La Guajira, y tres en Magdalena.

El resto de las muertes sucedieron en Bogotá (35) y los departamentos de Valle del Cauca (10), Santander (5), Antioquia (4), Cundinamarca (3) y Norte de Santander (1). Muertos por coronavirus hoy 4 de julio.

En Colombia, que aún tiene 62.632 casos activos que corresponden al 55,2 % del total, se han recuperado 46.563 personas, 1.229 de ellas en las últimas 24 horas, mientras que se han realizado 839.731 pruebas con las 21.028 de hoy.

Sobre los casos nuevos, la región donde más ocurrieron este sábado fue Bogotá con 1.135 infectados, seguida de los departamentos de Atlántico (619), Valle del Cauca (475), Antioquia (412), Bolívar (279), Sucre (135), Cundinamarca (109), Córdoba (104) y Cesar (103).

Los fallecidos están por llegar a los 4000 y hoy, domingo 5, se daría esa cifra, lo que preocupa mucho a las autoridades.

El Ministerio de Salud reportó 165 muertos y estas eran sus particularidades:

Muertos por coronavirus hoy 4 de julio.

DEPARTAMENTO / DISTRITO CIUDAD EDAD GÉNERO COMORBILIDADES
BOGOTA BOGOTA 43 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 52 M HTA
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 78 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 56 M HTA, ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR
BOGOTA BOGOTA 68 F DM
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 72 F ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, CEREBRO VASCULAR, DM
CARTAGENA CARTAGENA 71 F ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
BOGOTA BOGOTA 62 F HTA, HIPOTIROIDISMO
BOGOTA BOGOTA 87 M HTA, EPOC, FIBROSIS PULMONAR
ATLANTICO SANTO TOMAS 52 M EN ESTUDIO
MAGDALENA CIENAGA 83 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 81 F HTA, DM, EPOC
ATLANTICO GALAPA 63 F EN ESTUDIO
VALLE CALI 87 F HTA
ATLANTICO GALAPA 38 F EN ESTUDIO
CARTAGENA CARTAGENA 72 F EN ESTUDIO
CARTAGENA CARTAGENA 85 M HTA
BOGOTA BOGOTA 92 F EPOC
BOGOTA BOGOTA 60 M OBESIDAD
NORTE SANTANDER PAMPLONITA 84 M ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
SUCRE SINCELEJO 37 F OBESIDAD
VALLE CALI 74 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 50 M DM
BOGOTA BOGOTA 94 F HTA
CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 62 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 82 M EPOC
ATLANTICO SOLEDAD 55 M OBESIDAD, HTA
VALLE BUENAVENTURA 71 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 63 M DM, ENFERMEDAD RENAL
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 53 M OBESIDAD, VIH
ANTIOQUIA MEDELLIN 92 F CANCER
ATLANTICO SOLEDAD 69 M HTA, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
ATLANTICO SOLEDAD 47 F DM
VALLE CALI 46 F EN ESTUDIO
ATLANTICO CAMPO DE LA CRUZ 37 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 86 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 59 M HTA
CUNDINAMARCA EL ROSAL 52 M EN ESTUDIO
VALLE BUGA 54 M DM, CANCER, EPOC
ATLANTICO SOLEDAD 41 M EN ESTUDIO
CARTAGENA CARTAGENA 66 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 71 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 76 M ENFERMEDAD RENAL
ATLANTICO SOLEDAD 66 F EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 33 F EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 43 M EN ESTUDIO
ANTIOQUIA MEDELLIN 79 M EN ESTUDIO
ATLANTICO BARANOA 61 M ENFERMEDAD RENAL
ATLANTICO MALAMBO 62 M EN ESTUDIO
BOLIVAR ARJONA 59 M EN ESTUDIO
CARTAGENA CARTAGENA 77 F HTA
STA MARTA D.E. SANTA MARTA 53 M OBESIDAD
SANTANDER SUAITA 69 M HTA
VALLE BUENAVENTURA 83 F EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 79 F EPOC
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 69 M HTA
GUAJIRA MAICAO 80 M HTA
VALLE CALI 46 M HTA
VALLE BUGA 82 M HTA, TRASTORNO DEPRESIVO
CARTAGENA CARTAGENA 78 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 90 M ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, EPOC, DM, ENFERMEDAD RENAL
BOGOTA BOGOTA 89 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 75 M HTA
GUAJIRA MAICAO 62 M CANCER
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 76 M EN ESTUDIO
CORDOBA MONTERIA 68 M HTA
BOGOTA BOGOTA 85 M EN ESTUDIO
ATLANTICO PUERTO COLOMBIA 66 F EN ESTUDIO
CORDOBA SAHAGUN 32 F EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 47 M OBESIDAD
BOGOTA BOGOTA 99 F HTA, HIPOTIROIDISMO
BOGOTA BOGOTA 91 F HTA
BOGOTA BOGOTA 87 F ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
CESAR VALLEDUPAR 61 M EN ESTUDIO
ANTIOQUIA NECOCLI 47 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 62 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 57 M EN ESTUDIO
ATLANTICO BARANOA 87 F HTA
CUNDINAMARCA MADRID 69 F EPOC
BOGOTA BOGOTA 91 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 79 M DM
BOGOTA BOGOTA 59 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 76 M DM, ENFERMEDAD RENAL
BOGOTA BOGOTA 59 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 66 M CANCER
ATLANTICO SOLEDAD 66 M CANCER
CORDOBA CERETE 44 M EN ESTUDIO
STA MARTA D.E. SANTA MARTA 54 M OBESIDAD
SANTANDER BARRANCABERMEJA 38 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 79 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 55 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 82 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 44 M DM
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 80 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 77 F EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 88 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 72 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 81 F EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 91 F EN ESTUDIO
ATLANTICO GALAPA 83 F DESNUTRICION,  EPOC
GUAJIRA VILLANUEVA 91 F EPOC
CORDOBA MONTERIA 68 F OBESIDAD
CORDOBA LORICA 26 F EN ESTUDIO
CORDOBA TUCHIN 73 M DM
CORDOBA LORICA 76 F DM
CORDOBA CERETE 73 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 45 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 74 F HTA
ATLANTICO SOLEDAD 57 M HTA
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 73 F EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 99 M EN ESTUDIO
ATLANTICO MALAMBO 66 F HTA
ATLANTICO SOLEDAD 50 M OBESIDAD
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 86 F EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 77 M DESNUTRICION
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 56 F HIPERTIROIDISMO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 80 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 85 F EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 63 F HTA
CESAR VALLEDUPAR 68 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 73 M HTA
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 71 F EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 56 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 81 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 68 M DM, EPOC
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 81 F HTA, OBESIDAD
ATLANTICO SOLEDAD 66 F HTA
GUAJIRA RIOHACHA 67 F ENFERMEDAD DE PARKINSON
ATLANTICO SOLEDAD 75 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 65 M OBESIDAD, HTA
CESAR VALLEDUPAR 94 M HTA, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
CESAR GAMARRA 80 F EPOC
SANTANDER FLORIDABLANCA 85 F HTA
SANTANDER BUCARAMANGA 84 M HTA
SANTANDER FLORIDABLANCA 90 M CANCER
ATLANTICO MALAMBO 77 F EN ESTUDIO
ATLANTICO PUERTO COLOMBIA 28 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 75 M EPOC, ENFERMEDAD RENAL
VALLE CALI 95 F ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 74 M EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 77 M EN ESTUDIO
ATLANTICO MALAMBO 83 F EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 77 F EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 64 M EN ESTUDIO
SUCRE SINCELEJO 79 M EN ESTUDIO
SUCRE SINCELEJO 96 F HTA
ANTIOQUIA TURBO 79 M HTA, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
SUCRE SINCELEJO 83 F EN ESTUDIO
SUCRE SINCELEJO 63 M EN ESTUDIO
SUCRE SINCELEJO 62 M EN ESTUDIO
SUCRE SINCELEJO 71 M EN ESTUDIO
VALLE BUENAVENTURA 92 F EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 66 F CANCER, ENFERMEDAD RENAL
BOGOTA BOGOTA 92 F ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR
BOGOTA BOGOTA 63 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 83 M HTA
BOGOTA BOGOTA 80 M HTA, CANCER
BOGOTA BOGOTA 50 M OBESIDAD, HTA
ATLANTICO MALAMBO 72 F OBESIDAD
ATLANTICO SOLEDAD 60 M EN ESTUDIO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 59 F EN ESTUDIO
ATLANTICO SOLEDAD 78 M HTA, DM, ENCEFALOPATIA  UREMICA
BOGOTA BOGOTA 71 F HTA, HIPOTIROIDISMO
BOGOTA BOGOTA 64 M EN ESTUDIO
BOGOTA BOGOTA 85 F HTA
Loading...
Revisa el siguiente artículo