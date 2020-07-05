Colombia está a punto de llegar a los 4000 fallecidos por coronavirus

Colombia llegó a 113.389 casos de COVID-19 con los 3.884 contagios confirmados este sábado, mientras que los muertos ascendieron a 3.942 al sumar 165 decesos en la jornada, según el informe diario del Ministerio de Salud. Muertos por coronavirus hoy 4 de julio.
En cuanto a los fallecimientos de las últimas 24 horas, la situación sigue siendo muy preocupante en la región Caribe, donde se registraron 107 de las víctimas mortales: 74 en el Atlántico, 34 de ellas en Barranquilla, su capital departamental; ocho en Córdoba; siete en Sucre y en Bolívar; cuatro en Cesar y en La Guajira, y tres en Magdalena.
El resto de las muertes sucedieron en Bogotá (35) y los departamentos de Valle del Cauca (10), Santander (5), Antioquia (4), Cundinamarca (3) y Norte de Santander (1). Muertos por coronavirus hoy 4 de julio.
En Colombia, que aún tiene 62.632 casos activos que corresponden al 55,2 % del total, se han recuperado 46.563 personas, 1.229 de ellas en las últimas 24 horas, mientras que se han realizado 839.731 pruebas con las 21.028 de hoy.
Sobre los casos nuevos, la región donde más ocurrieron este sábado fue Bogotá con 1.135 infectados, seguida de los departamentos de Atlántico (619), Valle del Cauca (475), Antioquia (412), Bolívar (279), Sucre (135), Cundinamarca (109), Córdoba (104) y Cesar (103).
Los fallecidos están por llegar a los 4000 y hoy, domingo 5, se daría esa cifra, lo que preocupa mucho a las autoridades.
El Ministerio de Salud reportó 165 muertos y estas eran sus particularidades:
Muertos por coronavirus hoy 4 de julio.
|DEPARTAMENTO / DISTRITO
|CIUDAD
|EDAD
|GÉNERO
|COMORBILIDADES
|BOGOTA
|BOGOTA
|43
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|52
|M
|HTA
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|78
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|56
|M
|HTA, ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR
|BOGOTA
|BOGOTA
|68
|F
|DM
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|72
|F
|ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, CEREBRO VASCULAR, DM
|CARTAGENA
|CARTAGENA
|71
|F
|ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
|BOGOTA
|BOGOTA
|62
|F
|HTA, HIPOTIROIDISMO
|BOGOTA
|BOGOTA
|87
|M
|HTA, EPOC, FIBROSIS PULMONAR
|ATLANTICO
|SANTO TOMAS
|52
|M
|EN ESTUDIO
|MAGDALENA
|CIENAGA
|83
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|81
|F
|HTA, DM, EPOC
|ATLANTICO
|GALAPA
|63
|F
|EN ESTUDIO
|VALLE
|CALI
|87
|F
|HTA
|ATLANTICO
|GALAPA
|38
|F
|EN ESTUDIO
|CARTAGENA
|CARTAGENA
|72
|F
|EN ESTUDIO
|CARTAGENA
|CARTAGENA
|85
|M
|HTA
|BOGOTA
|BOGOTA
|92
|F
|EPOC
|BOGOTA
|BOGOTA
|60
|M
|OBESIDAD
|NORTE SANTANDER
|PAMPLONITA
|84
|M
|ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
|SUCRE
|SINCELEJO
|37
|F
|OBESIDAD
|VALLE
|CALI
|74
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|50
|M
|DM
|BOGOTA
|BOGOTA
|94
|F
|HTA
|CUNDINAMARCA
|ZIPAQUIRA
|62
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|82
|M
|EPOC
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|55
|M
|OBESIDAD, HTA
|VALLE
|BUENAVENTURA
|71
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|63
|M
|DM, ENFERMEDAD RENAL
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|53
|M
|OBESIDAD, VIH
|ANTIOQUIA
|MEDELLIN
|92
|F
|CANCER
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|69
|M
|HTA, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|47
|F
|DM
|VALLE
|CALI
|46
|F
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|CAMPO DE LA CRUZ
|37
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|86
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|59
|M
|HTA
|CUNDINAMARCA
|EL ROSAL
|52
|M
|EN ESTUDIO
|VALLE
|BUGA
|54
|M
|DM, CANCER, EPOC
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|41
|M
|EN ESTUDIO
|CARTAGENA
|CARTAGENA
|66
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|71
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|76
|M
|ENFERMEDAD RENAL
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|66
|F
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|33
|F
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|43
|M
|EN ESTUDIO
|ANTIOQUIA
|MEDELLIN
|79
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|BARANOA
|61
|M
|ENFERMEDAD RENAL
|ATLANTICO
|MALAMBO
|62
|M
|EN ESTUDIO
|BOLIVAR
|ARJONA
|59
|M
|EN ESTUDIO
|CARTAGENA
|CARTAGENA
|77
|F
|HTA
|STA MARTA D.E.
|SANTA MARTA
|53
|M
|OBESIDAD
|SANTANDER
|SUAITA
|69
|M
|HTA
|VALLE
|BUENAVENTURA
|83
|F
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|79
|F
|EPOC
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|69
|M
|HTA
|GUAJIRA
|MAICAO
|80
|M
|HTA
|VALLE
|CALI
|46
|M
|HTA
|VALLE
|BUGA
|82
|M
|HTA, TRASTORNO DEPRESIVO
|CARTAGENA
|CARTAGENA
|78
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|90
|M
|ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, EPOC, DM, ENFERMEDAD RENAL
|BOGOTA
|BOGOTA
|89
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|75
|M
|HTA
|GUAJIRA
|MAICAO
|62
|M
|CANCER
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|76
|M
|EN ESTUDIO
|CORDOBA
|MONTERIA
|68
|M
|HTA
|BOGOTA
|BOGOTA
|85
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|PUERTO COLOMBIA
|66
|F
|EN ESTUDIO
|CORDOBA
|SAHAGUN
|32
|F
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|47
|M
|OBESIDAD
|BOGOTA
|BOGOTA
|99
|F
|HTA, HIPOTIROIDISMO
|BOGOTA
|BOGOTA
|91
|F
|HTA
|BOGOTA
|BOGOTA
|87
|F
|ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
|CESAR
|VALLEDUPAR
|61
|M
|EN ESTUDIO
|ANTIOQUIA
|NECOCLI
|47
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|62
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|57
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|BARANOA
|87
|F
|HTA
|CUNDINAMARCA
|MADRID
|69
|F
|EPOC
|BOGOTA
|BOGOTA
|91
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|79
|M
|DM
|BOGOTA
|BOGOTA
|59
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|76
|M
|DM, ENFERMEDAD RENAL
|BOGOTA
|BOGOTA
|59
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|66
|M
|CANCER
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|66
|M
|CANCER
|CORDOBA
|CERETE
|44
|M
|EN ESTUDIO
|STA MARTA D.E.
|SANTA MARTA
|54
|M
|OBESIDAD
|SANTANDER
|BARRANCABERMEJA
|38
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|79
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|55
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|82
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|44
|M
|DM
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|80
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|77
|F
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|88
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|72
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|81
|F
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|91
|F
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|GALAPA
|83
|F
|DESNUTRICION, EPOC
|GUAJIRA
|VILLANUEVA
|91
|F
|EPOC
|CORDOBA
|MONTERIA
|68
|F
|OBESIDAD
|CORDOBA
|LORICA
|26
|F
|EN ESTUDIO
|CORDOBA
|TUCHIN
|73
|M
|DM
|CORDOBA
|LORICA
|76
|F
|DM
|CORDOBA
|CERETE
|73
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|45
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|74
|F
|HTA
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|57
|M
|HTA
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|73
|F
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|99
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|MALAMBO
|66
|F
|HTA
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|50
|M
|OBESIDAD
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|86
|F
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|77
|M
|DESNUTRICION
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|56
|F
|HIPERTIROIDISMO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|80
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|85
|F
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|63
|F
|HTA
|CESAR
|VALLEDUPAR
|68
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|73
|M
|HTA
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|71
|F
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|56
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|81
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|68
|M
|DM, EPOC
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|81
|F
|HTA, OBESIDAD
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|66
|F
|HTA
|GUAJIRA
|RIOHACHA
|67
|F
|ENFERMEDAD DE PARKINSON
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|75
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|65
|M
|OBESIDAD, HTA
|CESAR
|VALLEDUPAR
|94
|M
|HTA, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
|CESAR
|GAMARRA
|80
|F
|EPOC
|SANTANDER
|FLORIDABLANCA
|85
|F
|HTA
|SANTANDER
|BUCARAMANGA
|84
|M
|HTA
|SANTANDER
|FLORIDABLANCA
|90
|M
|CANCER
|ATLANTICO
|MALAMBO
|77
|F
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|PUERTO COLOMBIA
|28
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|75
|M
|EPOC, ENFERMEDAD RENAL
|VALLE
|CALI
|95
|F
|ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|74
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|77
|M
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|MALAMBO
|83
|F
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|77
|F
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|64
|M
|EN ESTUDIO
|SUCRE
|SINCELEJO
|79
|M
|EN ESTUDIO
|SUCRE
|SINCELEJO
|96
|F
|HTA
|ANTIOQUIA
|TURBO
|79
|M
|HTA, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
|SUCRE
|SINCELEJO
|83
|F
|EN ESTUDIO
|SUCRE
|SINCELEJO
|63
|M
|EN ESTUDIO
|SUCRE
|SINCELEJO
|62
|M
|EN ESTUDIO
|SUCRE
|SINCELEJO
|71
|M
|EN ESTUDIO
|VALLE
|BUENAVENTURA
|92
|F
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|66
|F
|CANCER, ENFERMEDAD RENAL
|BOGOTA
|BOGOTA
|92
|F
|ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR
|BOGOTA
|BOGOTA
|63
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|83
|M
|HTA
|BOGOTA
|BOGOTA
|80
|M
|HTA, CANCER
|BOGOTA
|BOGOTA
|50
|M
|OBESIDAD, HTA
|ATLANTICO
|MALAMBO
|72
|F
|OBESIDAD
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|60
|M
|EN ESTUDIO
|BARRANQUILLA
|BARRANQUILLA
|59
|F
|EN ESTUDIO
|ATLANTICO
|SOLEDAD
|78
|M
|HTA, DM, ENCEFALOPATIA UREMICA
|BOGOTA
|BOGOTA
|71
|F
|HTA, HIPOTIROIDISMO
|BOGOTA
|BOGOTA
|64
|M
|EN ESTUDIO
|BOGOTA
|BOGOTA
|85
|F
|HTA