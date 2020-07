La marca que la gente está apoyando a pesar de no poder ofrecer el descuento del día sin IVA.

Se trata de Almacenes Only, una de las tiendas de ropa más queridas por los bogotanos.

Durante la segunda jornada de día sin IVA, la compañía anunció que no le es posible efectuar el descuento del 19% por un la falta de un reporte exigido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian)

"Debido a la imposibilidad de cumplir con el reporte de información detallada exigido por la Dian, nos es imposible otorgar la exención especial al impuesto de venta establecida para los días 3 y 19 de julio de 2020", resalta un comunidad de la empresa publicado en sus redes sociales.

La marca que la gente está apoyando a pesar de no poder ofrecer el descuento del día sin IVA

El mensaje de Almacenes Only desató una ola de apoyo, pues la mayoría de sus seguidores agradeció su sinceridad.

"Gracias por no engañar a las personas y ser sinceros, realmente los productos (ropa) que ustedes venden son de gran calidad y a buen precio", "Gracias por pensar siempre en sus clientes. Sabemos la calidad y el servicio que ofrecen. Los precios son justos, esperemos sigan en el mercado por mucho tiempo más, aportando calidad y apoyando la industria Colombiana", "Ustedes no solo son calidad y buenos precios sino también honestidad. Siempre apoyaré a mi querido Only", "el producto es de buena calidad y de muy bien precio. No se necesita rebajar el IVA", resaltan algunos de los mensajes de apoyo a la compañía.

Siga a Publimetro en Google News

También le puede interesar: