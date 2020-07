Estudiante de prestigiosa universidad denunció que profesor la acosaba enviándole fotos íntimas

El caso fue denunciado por una estudiante de la Universidad del Atlántico a través de Twitter. Universitaria denunció a profesor de ética que le enviaba fotos íntimas.

La joven contó que esperó a terminar el semestre por miedo a perder la beca que tenía.

Luego, la periodista Johana Fuentes cuestionó al profesor y a la universidad por este hecho y reveló las respuestas.

La joven publicó en Twitter cómo empezó el acoso del profesor de ética y psicólogo de la universidad, llamado Rubén Darío Flórez.

Según explicó, él preguntó en público por la orientación sexual de varios de sus estudiantes. La joven respondió que ella era bisexual. Al poco tiempo recibió un mensaje a su Whatsapp y era una foto de la parte íntima del profesor.

En el mensaje él le dice que quiere "ayudarla profesionalmente" porque está seguro que es más heterosexual que bisexual.

Un profesor de ÉTICA y psicólogo de mi U nos preguntó nuestra orientación sexual y esto es lo que me envía al privado. No, amigo, no quiero que me cures la bsiexualidad metiéndome el pene. Grax. pic.twitter.com/PnUSOwBjiw — Dan. (@casttled1) July 1, 2020

Denuncia formal

Tras recibir los mensajes y la foto, la joven informó a la universidad. "Sí, ya intenté poner la queja en mi U y al intentar comunicarme con la secretaria académica dijeron que dada la situación del COVID-19 no pueden hacer nada al respecto ni cancelar la materia. Decir su nombre no soluciona nada porque la Institución no se hace cargo de mi caso", dijo.

Entonces, "la recomendación que me dieron fue lidiar con la situación como dama. Que no arriesgara mi beca por un escándalo que tardaría meses en ser sancionado".

Luego, la periodista Johana Fuentes consultó con la universidad y con el profesor, quien dijo que era una relación consentida.

Le hice varias preguntas al profesor y terminó diciendo que él es “lírico poético”, que era una “charla romántica amena”. pic.twitter.com/SfShQw8Kkq — Johana Fuentes M.🌈 (@JohaFuentes) July 2, 2020

Pese a su excusa, el vicerrector de la Universidad del Atlántico se comprometió con empezar un protocolo "para tomar los correctivos del caso". Además de prometer un acompañamiento a la estudiante, a quien ya cambiaron de curso.

