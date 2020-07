Denuncian a multitud de personas que participaron en el premio al más comelón

View this post on Instagram

#Loúltimo 🚨A pesar del toque de queda y la ley seca decretada este fin de semana en el municipio de La Paz, habitantes desobedecieron las medidas y realizaron dos eventos públicos que violaron todas las medidas de seguridad para contrarrestar la pandemia del coronavirus. El primero fue un concurso que desarrolló el popular humorista Emilio 'El Boque' Canales Noriega, de ‘El más comelón’, en el que participó una multitud que se aglomeró alrededor de los participantes. La Policía Nacional señaló que tuvieron conocimiento del caso mediante las redes sociales y que cuando llegaron al sitio el concurso había terminado. El segundo evento se trató de una fiesta a puerta cerrada con ingesta de licor en la que aparentemente se celebraba el cumpleaños de una joven del municipio. Ambos casos fueron durante la tarde y noche del reciente domingo y están siendo esclarecidos por las autoridades.