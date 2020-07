(Fotos) Así quedaron dos atletas tras haberse infectado de coronavirus

Los dos deportistas tuvieron cambios notorios en su cuerpo por la enfermedad. Así quedaron dos atletas tras haberse infectado de coronavirus.

A través de sus cuentas en Instagram publicaron imágenes del antes y después de ser contagiados.

Ellos son dos de los miles de sobrevivientes del coronavirus, que ha impactado a todo el mundo.

Así quedaron dos atletas tras haberse infectado de coronavirus

Inicialmente se creyó que el virus solo atacaba a personas con enfermedades severas o mayores de 70 años. Sin embargo, hasta los más saludables se han visto duramente afectados. Es el caso de Ahmad Ayyad y Mike Schultz.

Tras estar hospitalizados por varias semanas, ambos sufrieron cambios físicos, además de todas las complicaciones que presentaron.

Ahmad Ayyad

Por ejemplo, Ahmad Ayyad, de 40 años, tenía un estilo de vida muy saludable y era muy activo.

Pero dio positivo para coronavirus y en el hospital Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, tuvieron que inducirlo a coma y conectarlo a un ventilador, relata El Tiempo.

"Uno piensa que es una gripe exagerada y no la va a contraer", dijo. Aseguró que no era un tipo de enfermarse y al ser tan activo pensó que no se contagiaría nunca de coronavirus.

Tras 25 días en coma perdió 27 kilos y sufrió graves daños en pulmones y corazón.

Así quedó:

Instagram

Mike Schultz

Este estadounidense 43 años se contagió de coronavirus pese a la rutina de ejercicios a la que sometía a diario.

Era enfermero en San Francisco y en su tiempo libre se la pasaba en el gimnasio.

Pero, tras un viaje a Boston, el 16 de marzo fue hospitalizado tras contagiarse de coronavirus junto a su novio.

"A pocos días de llegar a Boston tenía fiebre muy alta y mis pulmones estaban llenos de líquido”, dijo.

Mike estuvo sedado y entubado por seis semanas. Cuando despertó pensó que habían pasado solo días.

"Pensé que solo había pasado una semana. Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes", manifestó.

Y agregó: "No podía sostener mi teléfono celular, era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho".

Pero se sorprendió cuando supo que había estado tanto tiempo en cama y que había perdido 23 kilos.

“No importa si usted es joven o viejo, tenga condiciones preexistentes o no. Este virus puede afectarlo”, señaló.

Por eso publicó sus fotos en redes sociales, para que tomaran conciencia sobre lo que puede causar el virus en una persona.

Así luce ahora:

Instagram

