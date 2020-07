Más de 130 estudiantes de la Universidad Distrital denunciaron acoso de un profesor

El docente habría acosado sexualmente a decenas de estudiantes de la Universidad Distrital, en sus clases de matemáticas.

Una denuncia realizada en el canal de YouTube Las Igualadas indicó un grave caso de acoso sexual de un profesor a decenas de estudiantes de la Universidad Distrital. El docente habría realizado una serie de avances de todo tipo a al menos 131 estudiantes que realizaron estas denuncias.

Según el canal de YouTube, las jóvenes eran interpeladas por el profesor que dictaba una clase de matemáticas. "Me puedes marcar cuando quieras, yo te cuido aunque no lo sepas (…) esa foto de perfil esta lindísima, no quería decirlo pero me tocó. Siempre contigo y pensándote”, son algunos de los mensajes que habría enviado el profesor a las estudiantes.

La Alcaldía anunció acompañamiento a las estudiantes de la Universidad Distrital que realizaron la denuncia. "“Ya la audiencia de imputación de cargos estaba programada pero fue suspendida a raíz de la suspensión de términos judiciales", aseguró Diana Rodríguez, secretaria Distrital de la Mujer.

“Invitamos a las víctimas de este caso a contactarnos para hacer una mesa de trabajo y poder ofrecer nuestro acompañamiento en el proceso de justicia”, sostuvo la alta funcionaria.

Por su parte, la institución académica dio continuidad a este caso a través de la Personería de Bogotá. "La Universidad Distrital espera las decisiones de los organismos judiciales y de control para definir nuevas medidas dentro de la institución, en favor de la verdad y la justicia", afirmó la institución en un comunicado.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: