Las críticas al fiscal por "avisar" de indagación al Centro Democrático

El director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Alberto Acevedo, confirmó que este miércoles que funcionarios de su equipo inspeccionarían la sede del partido luego de que en la declaración juramentada la directora del Centro Democrático manifestara "su intención de aportar algunos elementos".¿En realidad el fiscal avisó de indagación al Centro Democrático en su sede?

"Lo anterior es atendiendo a la misma declaración que rindió la señora Martínez y se hace necesario (obtener) algunos elementos que obran en su despacho. Por eso se hace la diligencia con el fin de obtener los elementos de material probatorio para ser analizados", añadió Acevedo.

Sin embargo, el anuncio fue objeto de críticas por parte de la oposición que considera que ese organismo no debió avisarle un día antes al partido que iba a realizar esa diligencia y criticó la cercanía del fiscal general, Francisco Barbosa, con el presidente Duque.

"La Fiscalía, un día antes, le avisó al Centro democrático que le iba a hacer un allanamiento a la sede del Centro Democrático. ¿No decía Barbosa que no era un fiscal comprado?", afirmó en Twitter Ángela María Robledo, representante a la Cámara por la izquierdista Lista de la Decencia y compañera de fórmula de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2018, ganadas por Duque.

En esa línea, el senador opositor Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo y uno de los más férreos críticos del Gobierno, señaló que "el Centro Democrático no entrega explicaciones convincentes" sobre el caso.

"Creo que la Fiscalía no debería anunciarle que va a hacer una inspección judicial para que haya una preparación para esa diligencia judicial, cuyo éxito precisamente depende de la confidencialidad", aseveró.

En respuesta a las críticas, el director del CTI insistió en que "la Fiscalía no anunció la diligencia de inspección a las instalaciones del Partido Centro Democrático".

"La señora Nubia Stella Martínez, en su declaración, manifestó la intención de aportar algunos elementos y por ello se adelantó hoy la diligencia judicial", expresó.

Así, en realidad no es que la Fiscalía haya buscado este mecanismo, sino que la directora del partido, pidió que se realizara esta inspección, que no es un allanamiento y que no tiene más que fines de conversación.