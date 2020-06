Por violar cuarentena, alcalde entregó a su propio hijo a la Policía

El Gobierno Nacional pide a los ciudadanos disciplina. El aumento en los casos de contagiados por coronavirus en el país, no da tregua y es que los ciudadanos no están respetando el aislamiento inteligente. La historia por la que alcalde entregó su hijo a la Policía por violar cuarentena.

Así, el departamento de Atlántico afronta una dura situación, pues sus habitantes están infectándose y muriendo por el virus, de manera muy veloz. Por esto, varios municipios del departamento han decretado cuarentenas estrictas y las autoridades están pendientes de los hechos.

Pues el alcalde Carlos Higgins Villanueva, alcalde del municipio Juan de Acosta del Atlántico colombiano, un municipio pequeño de unos 20.000 habitantes, entregó a sus familiares ante la Policía por violar la cuarentena.

El hijo, el sobrino y un vecino fueron llevados ante las autoridades luego de que el alcalde descubriera un video del Día del Padre, en donde los jóvenes violaban la cuarentena y tomaban trago. La historia por la que alcalde entregó su hijo a la Policía por violar cuarentena.

“Hoy, cómo primera autoridad de policía del municipio conducí (sic) hasta la estación de Policía a mi hijo, mi sobrino y a un gran amigo, quienes fueron evidenciados irrespetando las normas decretadas”, contó el mandatario en Twitter.

El mandatario de este pequeño municipio, aseguró que tiene niños pequeños en casa y que este tipo de irresponsabilidades podría costar un contagio de sus seres queridos.

También afirmó que no está dispuesto a permitir estas actitudes que pongan en peligro a los habitantes de su municipio, así los infractores sean sus seres queridos. La historia por la que alcalde entregó su hijo a la Policía por violar cuarentena.

“Se les impusieron comparendos a todos, también un acta de compromiso y se les dio trabajo social en la comunidad. No pudimos trasladarlos a la Fiscalía para ponerlos a disposición porque no fueron capturados en flagrancia. El hecho ocurrió el Día del Padre y del video me enteré fue anoche”, afirmó el alcalde al diario El Heraldo.

El hecho funciona como una advertencia para los demás ciudadanos, pues el alcalde anunció que “Si lo hice con mi hijo, lo voy a hacer con el resto de la comunidad”.

La historia por la que alcalde entregó su hijo a la Policía por violar cuarentena:

Mis familiares son los primeros llamados a respetar las medidas, no permitiré que por disfrutar de unos tragos ponga en riesgo la vida de los habitantes de nuestro pueblo. pic.twitter.com/r8YRpWQr7G — Carlos Higgins Villanueva (@carloshigginsv1) June 29, 2020

