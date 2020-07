Fieles a la educación y el entendimiento de los estudiantes universitarios

¿En busca de universidad? Si quieres iniciar tu pregrado y no sabes dónde hacerlo, no te preocupes porque la opción que esperas puede estar más cerca de lo que crees.

La Corporación Universitaria Iberoamericana es una institución que cuenta con presencia física en Bogotá, Neiva, Cali y Bucaramanga, y que muy pronto se expandirá a otras ciudades del país. Con esto demuestran la solidez de la organización y la confianza que han depositado en los alumnos, el profesorado y quienes hacen posible el desarrollo y mantenimiento del entorno universitario que es pilar en la evolución de la sociedad.

Miguel Ricaurte, presidente de la Corporación Universitaria Iberoamericana, contó a Publimetro los aspectos en los que ha trabajado la universidad y cómo han afrontado la situación actual para beneficiar a los estudiantes. También destacó los programas que ofrecen y su desarrollo en el mundo laboral.

¿Cómo ha manejado esta coyuntura la institución para que sus estudiantes sientan el menor impacto posible?

Antes de la Covid-19, el 60% de los estudiantes de la IBERO se formaban a través de la virtualidad. Las clases sincrónicas y asincrónicas eran impartidas y siguen siéndolo por docentes especializados en esta modalidad, y asistidas por tutores expertos en cada disciplina. Por eso, cuando se suspendieron las clases presenciales para prevenir el contagio, para nosotros no fue difícil atender a los estudiantes presenciales con virtualidad. Para el segundo semestre estamos avanzando en una estrategia acorde con las condiciones y los protocolos ordenados por el Ministerio de Educación.

¿Qué ayudas les ha ofrecido la universidad a los estudiantes?

Hemos acudido a acciones que garantizan la equidad en los beneficios y el sostenimiento financiero de la institución. Hemos mantenido un subsidio que aplicamos a la mayoría de estudiantes con respecto al valor real de la matrícula. Adicionalmente destinamos unos recursos para créditos directos y un descuento del 20 por ciento para pagar en determinada fecha en el caso de los estudiantes de programas presenciales que inician clases en agosto. Y del 15 por ciento para los de formación en virtualidad, que empiezan ahora a finales de junio.

¿Cuál es su opinión respecto a la modalidad virtual y cómo la institución la ha adoptado para esta situación?

En el caso nuestro estamos convencidos de la bondad de la educación virtual. Desde el 2015 emprendimos esta modalidad porque vimos que hay estudiantes que no tienen cerca de su municipio una institución de educación superior o porque, ya profesionales, necesitan ampliar su conocimiento y requieren de un horario flexible. La modalidad virtual, como la presencial, tiene que ser de calidad. La educación virtual no implica plataformas de videoconferencias. Ahí hay un malentendido entre quienes no han tenido contacto con esta modalidad. Por el contrario, requiere una tecnología que haga parte de sistemas de gestión de aprendizaje, como las que utilizamos nosotros. Permiten interacción directa y en tiempo real de docente, tutor y estudiantes, así como la disponibilidad permanente de ayudas pedagógicas.

¿Qué les diría a esos estudiantes nuevos que ven en la Iberoamericana la posibilidad de estudio?

Que siempre pensamos en ellos, en lo que implica construir un futuro a partir de la formación en la educación superior y en lo que significa la empleabilidad y el emprendimiento. Que estamos atentos a lo que sucede con la economía y con lo que requiere el sector productivo. Y ahora hacemos parte de Planeta Formación y Universidades, del Grupo Planeta, con lo que nos abrimos al mundo. Es una excelente noticia porque podemos hacer intercambio de docentes, investigadores y estudiantes con otras 21 universidades europeas, ampliamos la oferta académica y nuestros egresados tienen la posibilidad de doble titulación.

¿Qué programas ofrece la universidad?

En la Iberoamericana podrás encontrar programas como Contaduría Pública, Administración y finanzas, Administración logística. Marketing y negocios internacionales, Tecnología en logística, Psicología, Fisioterapia, Fonoaudiología, Licenciatura en educación infantil y Licenciatura en educación especial.

Si deseas conocer mayor información de la universidad, no olvides entrar aquí.