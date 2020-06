Claudia López en nuevo round contra Duque: "el único que ha estado encerrado es el presidente"

La alcaldesa Claudia López rechazó que el presidente Iván Duque insista con la reapertura de la economía en medio de los casos de coronavirus.

Este lunes, el presidente Iván Duque descartó la posibilidad que planteara la alcaldesa Claudia López de volver a cuarentena estricta en Bogotá. El jefe de Estado aseguró a la mandataria que era "imprudente" plantear un regreso a la cuarentena. La respuesta de la alcaldesa fue muy fuerte contra Duque.

López aseguró, en diálogo con Blu Radio, que el Presidente de la República estaba siendo "irresponsable" con sus declaraciones. Aseguró que nunca había pedido cerrar la ciudad hasta que hubiera una vacuna contra el coronavirus, sino hasta que hubiera UCI suficientes.

"No estoy pidiendo que nos encerremos hasta que haya una vacuna. Es fácil decir eso encerradito en el Palacio. Al presidente no le toca salir a trabajar, salir a la calle. Es muy fácil decir que no nos podemos encerrar cuando el único que realmente ha estado encerrado es el presidente, todos los demás han tenido que salir a trabajar”, aseguró.

Claudia López destacó que en Bogotá hay cinco millones de habitantes que están saliendo a las calles. Esto no solo incluye a los trabajadores, sino a quienes se desempeñan en la economía informal y a quienes abastecen sus hogares. Solo 1,5 millones de bogotanos estarían quedándose en la casa.

"Entonces el presidente si encerrado cuidado, ¿los demás exponiendo nuestra vida porque el Gobierno no cumple con las UCI? No, señor presidente”, añadió la alcaldesa.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: